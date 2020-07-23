【5G手機】三星宣布推出全新折疊手機Galaxy Z Flip 5G

▲ 三星今（23）日正式宣布，推出香港首部5G可摺疊智能手機Galaxy Z Flip 5G。

三星（Samsung）自今年2月首次推出Galaxy Z Flip以來，一直備受好評。但隨著5G浪潮席捲全球，廠商不得不推出新品，搶佔5G手機商機。三星今（23）日正式宣布，推出香港首部5G可摺疊智能手機Galaxy Z Flip 5G。

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三星指出，Galaxy Z Flip以精巧的時尚外型面世，進一步鞏固公司不斷擴展可摺疊手機的承諾。Galaxy Z Flip 5G為掌上型可摺疊裝置帶來超快的速度，加上支援5G網絡，讓消費者比以往更容易與朋友、家人和社交平台追蹤者保持緊密聯繫。Galaxy Z Flip 5G是Samsung Galaxy系列中首款搭載高通S865 Plus 5G流動平台的裝置。新平台透過效能的提升，讓5G技術發揮最大威力，實現更快、更有效率的裝置處理；並藉由繪圖渲染技術的優化，呈現更清晰銳利的影像。

Galaxy Z Flip 5G帶來驚人的5G速度，但並沒有增加其體積。同時，Samsung更加入必要的元件，以實現5G超高速連接網絡的能力，同時維持Galaxy Z Flip線條流暢且時尚的外型，達到極高的便攜性。

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Galaxy Z Flip 5G採用三星超薄玻璃的可摺疊無邊際開展式屏幕智能手機，提供兩款新配色，包括霧光銅和霧光灰。全機採用玻璃材質搭配霧面磨砂處理，帶來更舒適順手的觸感，同時減少指紋沾染。

▲ Galaxy Z Flip 5G採用三星超薄玻璃的可摺疊無邊際開展式屏幕智能手機，提供兩款新配色，包括霧光銅和霧光灰。（Samsung提供圖片）

此外，Samsung亦不斷更新用戶體驗，以便用戶更輕鬆捕捉精彩瞬間、瀏覽畫面，並與親朋好友交流分享內容。用戶不但可以透過6.7吋的屏幕，欣賞全新21.9:9比例的優質視聽體驗外，更可享受更多升級功能，獲得最好的使用體驗。

Samsung Galaxy Z Flip 5G將於8月7日正式發售，三星香港專門店及各大網絡供應商，由7月28日起接受優先預訂，建議零售價為港幣12,998元。

責任編輯：施雯雯