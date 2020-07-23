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【美國大選】狠批「中國病毒」論 拜登：特朗普令人作嘔

環球政治 12:42 2020/07/23

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【美國大選】狠批「中國病毒」論 拜登：特朗普令人作嘔

美國疫情持續，令2名總統大選候選人無法正面交鋒，但隔空罵戰的火藥味仍然很重。民主黨總統候選人、前副總統拜登狠批，總統特朗普奉行種族主義，是美國首名種族主義者總統。他又指，特朗普稱新冠肺炎為「中國病毒」，絕對令人作嘔。

特朗普：民主黨縱容暴力 將派員駐芝加哥等城遏罪案

【美國示威】「芝加哥差過阿富汗」 特朗普計劃再派兵鎮壓示威

在服務業僱員國際工會（Service Employees International Union）圓桌會議上，從事醫療保健的員工關注，特朗普稱新冠病毒為「中國病毒」（Chinese Virus）。拜登（Joe Biden）回應稱：

「特朗普根據膚色、國籍、出身與人打交道，這絕對令人作嘔。」

他續稱：

「沒有在位總統這樣做，從來沒有。沒有共和黨總統這樣做，沒有民主黨總統。我們有種族主義者，他們已經存在，並且試圖成為總統，而他（特朗普）是第一人。」

【美國示威】特朗普越過州長出兵鎮壓示威 合法與否？

【波特蘭示威】特朗普授權軍隊鎮壓 市長促撤離

特朗普競選高級顧問皮爾森（Katrina Pierson）反擊，指拜登的言論「是對黑人選民明智選擇的侮辱」，強調特朗普「愛所有人」，並「努力為所有美國人平權」。

拜登擔任參議員時，曾與支持隔離主義議員的合作。

（詳見：美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享）

早前黑人弗洛伊德（George Floyd）疑遭壓頸致死，引起美國社會關注種族議題，加上反種族主義示威潮仍未結束，種族議題料繼續牽動整個大選。

美警懶理被壓頸死非裔20次呼救「講話消耗更多氧氣」

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記者：韓羚

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