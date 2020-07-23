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【外賣商機】虛擬品牌Wing It!主營外賣　戶戶送料逆市訂單急增

商業 12:32 2020/07/23

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戶戶送引入英國總部創立的雞翼虛擬品牌「Wing It!」，並授權Cali-Mex Bar & Grill供應，預計未來數週的訂單數量將繼續急增。（戶戶送提供圖片）

晚6朝5無堂食打擊餐飲業，戶戶送卻認為對虛擬品牌有利。戶戶送引入英國總部創立的雞翼虛擬品牌「Wing It!」，並授權Cali-Mex Bar & Grill供應，預計未來數週的訂單數量將繼續急增。

【外賣商機】戶戶送降餐廳外賣自取佣金至3%　食客外賣自取享7折

戶戶送今年內已加入100個虛擬品牌，平台上現有的虛擬品牌總數已達300個。戶戶送協助餐廳夥伴發展虛擬品牌，包括提供中央廚房，餐廳無需實體店，便可營運外賣業務；根據戶戶送的數據分析找出在特定地區有較高需求的菜式，並就特定菜式的定價提供建議。

Wing It!經典水牛城雞翼（戶戶送提供圖片）

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，香港的餐飲業近來面對著種種挑戰，可透過創新的虛擬品牌概念來支援餐廳夥伴，共同應對難關，助他們增加收入來源。

Cali-Mex Bar & Grill行政總裁Jeff Moss表示，對Wing It!自5月開始試業以來的成績非常滿意，對接下來的市場推廣和宣傳計劃充滿期待，其外賣到會服務亦應有助提升生意。

【外賣商機】晚市禁堂食延長　MOKO加推外賣自取優惠低至4折

戶戶送將與Cali-Mex推出各種宣傳及市場推廣活動，包括為慶祝7月29日的「國際雞翼日」，推出隨單贈送Asahi啤酒一支及所有餐牌項目8折；於7月29日至8月4日期間，凡惠顧Wing It!美食滿200元，可享全單額外8折優惠。

【外賣商機】居家抗疫不用「頹食」　精選米芝蓮推介餐廳外賣優惠

責任編輯：朱悅瀅

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