【新冠肺炎】韓亞航空飛空機　維持學員飛行資格

▲ 韓亞航空（Aliana Airlines）為維持學員飛行資格，在5月無目的和無乘客地飛行20次。（韓亞航空facebook截圖）

新冠肺炎疫情令航空業生意受挫，連帶航空公司駕駛學員的訓練亦受影響。據Bloomberg報道，韓亞航空（Aliana Airlines）為維持學員飛行資格，讓全球最大型的民用航機，無目的和無乘客地飛行20次。

韓亞航空發言人表示，由於旅遊禁令，讓其學員無法前往泰國，以模擬器進行飛行訓練，故空中巴士SE A380於5月在韓國不載乘客地飛行，讓學員練習起飛和降落。因為駕駛員要維持飛行執照有效，需在90日內最少起飛和降落飛機3次。

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不過，該公司亦難以繼續承擔「飛空機」的訓練，仍有135名飛行員的A380飛行時數不足。最終由南韓交通運輸部，特殊豁免延長飛行員的飛行證件。日本全日空航空營運兩架A380，亦獲日本航空當局給予相近豁免。

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國際航空運輸協會表示，國際航空運輸量需直到2024年，才能恢復到疫情之前的水平。德國漢莎航空（Deutsche Lufthansa）則將暫停A380航班最少兩年，或不會再恢復該服務。只有小部份如擁有全球最大型A380機隊的阿聯酋航空（Emirates Airlines），其A380客機仍在飛行。

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責任編輯：馬意文