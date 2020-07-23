【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享）

A股昨收市後突傳出美國要求關閉中國駐休斯敦總領事館的消息，中方外交部宣稱作必要回應，一時間中美緊張關係急升温。A股既已收市，港股即成資金避險提款機，恒指尾市跌幅急擴大至逾500點，並以全日低位收市。

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