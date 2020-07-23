【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 即市財經 13:46 2020/07/23 分享： A股昨收市後突傳出美國要求關閉中國駐休斯敦總領事館的消息，中方外交部宣稱作必要回應，一時間中美緊張關係急升温。A股既已收市，港股即成資金避險提款機，恒指尾市跌幅急擴大至逾500點，並以全日低位收市。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 2020/07/22 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 2020/07/21 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 2020/07/20 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 2020/07/16 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 2020/07/15 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 貿易戰 軍事衝突 A股 美股 香港股票 特朗普 兌換保證 中美關係 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入