【美股期貨】3大指數期貨個別走　道指期貨微跌（不斷更新）

▲ 【美股期貨】3大指數期貨早段個別走 道指期貨微跌

美股反覆向好後，美股期貨今早於亞洲時段個別發展，欠缺方向，其中道指期貨微跌，納指期升0.3%。

【12：48】報道指一名與中國軍方有關聯、在美涉嫌簽證詐欺罪的中國籍研究員，過去一個月匿藏在中國駐三藩市總領事館內。

【12：31】美國今公布上周首領失業救濟人數，市場預期為130萬人。

【12：06】道指期貨偏軟，跌5點，報26879點；標指期貨升1點，報3266點；納指期貨升32點，報10837點。

【11：55】外電引述消息指，軟銀曾向蘋果公司（Apple，美：AAPL）兜售晶片設計公司ARM，惟蘋果興趣不大；另一邊廂，美國晶片商英偉達（Nvidia，美：NVDA）就據報有意收購ARM，正與軟銀洽商。

【軟銀賣ARM】軟銀傳向蘋果兜售晶片商ARM被拒 美資Nvidia洽購（第二版）

【09：05】美國政府早前突然向中國駐休斯敦總領館下「逐客令」，限定72小時內即當地星期五下午4時撤走。美國總統特朗普表示，不排除會關閉更多當地的中國使館。

【中美角力】特朗普：不排除關閉更多中國駐美國使館

【08：10】特斯拉（美：TSLA）收市後放榜，連續四個季度實現盈利，這意味著該公司有望被納入標普500指數。第二季淨利潤1.04億美元，遠勝市場預期的虧損2.4億美元，去年同期則虧損4.08億美元。每股盈利為0.5美元，特斯拉股價盤後漲6%。

【美股焦點】特斯拉連續四季實現盈利 股價盤後漲6%

【08：00】微軟（美：MSFT）收市後公布，第四財季業績勝預期，截至6月30日止第四季，微軟每股經調整盈利為1.46美元，仍勝市場預期的1.34美元 ； 集團總收入上升13%，至380.3億美元，好過預期的365億美元。雲業務貢獻大 ，惟盤後股價高位回吐超2%。

【美股焦點】微軟季績勝預期 盤後股價高位回吐

【07：30】美股隔晚反覆向好，中美關係雖再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗的正面消息，以及白宮考慮臨時延長失業援助，道指升165點或0.6%收報27005點，重上27000關；標指收報3276點，升18點；納指收報10706點，升25點。

道指升165點港股ADR升29點 美滙指數跌穿95

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責任編輯：梁浩碩