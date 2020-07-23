【美股期貨】歐股早段向上　道指期貨轉升逾100點（不斷更新）

▲ 【美股期貨】3大指數期貨早段個別走 道指期貨微跌

美股隔晚反覆向好後，美股期貨今早於亞洲時段個別發展欠缺方向，午後3大指數齊升，其中道指期貨升近60點。

【16：52】中國外交部發言人汪文斌表示，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

【16：50】中國外交部發言人汪文斌就「美國要求中方關閉休斯敦總領館是中方未能為美國駐武漢總領館重啟提供便利」的說法稱，該說法不屬實。 1月23日，美方單方面宣布臨時關閉駐武漢總領館並撤離領館人員。 6月，美國駐武漢總領館部分外交人員已返回武漢，恢復該館運營。中方一直在為美領館依法履職提供便利。

【16：28】高盛行政總裁David Solomon指出，新冠肺炎疫情大流行，高失業率及復甦勢頭乏力，將會阻礙美國經濟發展，估計未來幾個月經濟反彈步伐會放緩，市場也將迎來更疲弱的經濟數據。

【美國經濟】高盛CEO：美國高失業率恐削弱經濟復甦力道

【16：25】Tesl（美：TSLA）盤前升5.3%，報1676.94美元。

【16：10】道指升141點，報27025點；標指期貨升17點，報3282點；納指期貨升110點，報10915點。

【15：08】歐股早段向上，倫敦富時100指數升0.28%；德國DAX指數升0.34%；法國CAC 40指數報升0.36%

【14：46】道指期貨升幅擴大，報26981點，升97點；標指期貨升14點，報3279點；納指期貨升92點，報10896點。

【14：19】道指期貨轉升，報26942點，升58點；標指期貨升9點，報3274點；納指期貨升71點，報10875點。

【13：42】外電引述Washington Service滙合的數據，近1000名美股企業高層，本月出售自己公司的股票，與內部買家的比例達到5比1。標指從3月低位，反彈逾45%，科技股更屢創出新高，加大高層獲利誘因。

【美股焦點】美企高層沽貨比例30年第3高 或成美股見頂徵兆

【12：53】歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）表示，歐洲議會不會批准歐盟領導人就大規模新冠刺激方案達成的協議，誓言要逆轉削減研究支出，將資金發放與民主價值觀掛鈎的計劃。

【12：48】報道指一名與中國軍方有關聯、在美涉嫌簽證詐欺罪的中國籍研究員，過去一個月匿藏在中國駐三藩市總領事館內。

【12：31】美國今公布上周首領失業救濟人數，市場預期為130萬人。

【12：06】道指期貨偏軟，跌5點，報26879點；標指期貨升1點，報3266點；納指期貨升32點，報10837點。

【11：55】外電引述消息指，軟銀曾向蘋果公司（Apple，美：AAPL）兜售晶片設計公司ARM，惟蘋果興趣不大；另一邊廂，美國晶片商英偉達（Nvidia，美：NVDA）就據報有意收購ARM，正與軟銀洽商。

【軟銀賣ARM】軟銀傳向蘋果兜售晶片商ARM被拒 美資Nvidia洽購（第二版）

【09：05】美國政府早前突然向中國駐休斯敦總領館下「逐客令」，限定72小時內即當地星期五下午4時撤走。美國總統特朗普表示，不排除會關閉更多當地的中國使館。

【中美角力】特朗普：不排除關閉更多中國駐美國使館

【08：10】特斯拉（美：TSLA）收市後放榜，連續四個季度實現盈利，這意味著該公司有望被納入標普500指數。第二季淨利潤1.04億美元，遠勝市場預期的虧損2.4億美元，去年同期則虧損4.08億美元。每股盈利為0.5美元，特斯拉股價盤後漲6%。

【美股焦點】特斯拉連續四季實現盈利 股價盤後漲6%

【08：00】微軟（美：MSFT）收市後公布，第四財季業績勝預期，截至6月30日止第四季，微軟每股經調整盈利為1.46美元，仍勝市場預期的1.34美元 ； 集團總收入上升13%，至380.3億美元，好過預期的365億美元。雲業務貢獻大 ，惟盤後股價高位回吐超2%。

【美股焦點】微軟季績勝預期 盤後股價高位回吐

【07：30】美股隔晚反覆向好，中美關係雖再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗的正面消息，以及白宮考慮臨時延長失業援助，道指升165點或0.6%收報27005點，重上27000關；標指收報3276點，升18點；納指收報10706點，升25點。

道指升165點港股ADR升29點 美滙指數跌穿95

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責任編輯：梁浩碩