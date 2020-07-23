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【美股期貨】歐股早段向上　道指期貨轉升近100點（不斷更新）

即市財經 15:09 2020/07/23

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【美股期貨】3大指數期貨早段個別走　道指期貨微跌

美股隔晚反覆向好後，美股期貨今早於亞洲時段個別發展欠缺方向，午後3大指數齊升，其中道指期貨升近60點。

【03：08】歐股早段向上，倫敦富時100指數升0.28%；德國DAX指數升0.34%；法國CAC 40指數報升0.36%

【14：46】道指期貨升幅擴大，報26981點，升97點；標指期貨升14點，報3279點；納指期貨升92點，報10896點。

【14：19】道指期貨轉升，報26942點，升58點；標指期貨升9點，報3274點；納指期貨升71點，報10875點。

【13：42】外電引述Washington Service滙合的數據，近1000名美股企業高層，本月出售自己公司的股票，與內部買家的比例達到5比1。標指從3月低位，反彈逾45%，科技股更屢創出新高，加大高層獲利誘因。

【美股焦點】美企高層沽貨比例30年第3高　或成美股見頂徵兆

【12：53】歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）表示，歐洲議會不會批准歐盟領導人就大規模新冠刺激方案達成的協議，誓言要逆轉削減研究支出，將資金發放與民主價值觀掛鈎的計劃。

【12：48】報道指一名與中國軍方有關聯、在美涉嫌簽證詐欺罪的中國籍研究員，過去一個月匿藏在中國駐三藩市總領事館內。

【12：31】美國今公布上周首領失業救濟人數，市場預期為130萬人。

【12：06】道指期貨偏軟，跌5點，報26879點；標指期貨升1點，報3266點；納指期貨升32點，報10837點。

【11：55】外電引述消息指，軟銀曾向蘋果公司（Apple，美：AAPL）兜售晶片設計公司ARM，惟蘋果興趣不大；另一邊廂，美國晶片商英偉達（Nvidia，美：NVDA）就據報有意收購ARM，正與軟銀洽商。

【軟銀賣ARM】軟銀傳向蘋果兜售晶片商ARM被拒　美資Nvidia洽購（第二版）

【09：05】美國政府早前突然向中國駐休斯敦總領館下「逐客令」，限定72小時內即當地星期五下午4時撤走。美國總統特朗普表示，不排除會關閉更多當地的中國使館。

【中美角力】特朗普：不排除關閉更多中國駐美國使館

【08：10】特斯拉（美：TSLA）收市後放榜，連續四個季度實現盈利，這意味著該公司有望被納入標普500指數。第二季淨利潤1.04億美元，遠勝市場預期的虧損2.4億美元，去年同期則虧損4.08億美元。每股盈利為0.5美元，特斯拉股價盤後漲6%。

【美股焦點】特斯拉連續四季實現盈利  股價盤後漲6%

【08：00】微軟（美：MSFT）收市後公布，第四財季業績勝預期，截至6月30日止第四季，微軟每股經調整盈利為1.46美元，仍勝市場預期的1.34美元 ； 集團總收入上升13%，至380.3億美元，好過預期的365億美元。雲業務貢獻大 ，惟盤後股價高位回吐超2%。 

【美股焦點】微軟季績勝預期 盤後股價高位回吐

【07：30】美股隔晚反覆向好，中美關係雖再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗的正面消息，以及白宮考慮臨時延長失業援助，道指升165點或0.6%收報27005點，重上27000關；標指收報3276點，升18點；納指收報10706點，升25點。

道指升165點港股ADR升29點　美滙指數跌穿95

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責任編輯：梁浩碩

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