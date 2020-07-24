【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄

香港旅行社專業旅運 （01235） 周四停牌，以待公布非常重大出售事項。專業旅運其後宣布，集團以7480萬元出售九龍青山道485號九龍廣場9樓1-3、5-12號的單位予本地商人、亮碧思總裁黃樹雄，樓面面積762平方米。專業旅運指，出售事項的所得款項將改善集團的財務狀況，並增加一般營運資金。

黃樹雄除經營亮碧思，在本地地產市場活躍，包括於今年1月8800萬購入旺角怡安閣兩個地舖物業，以及去年9月9850萬元購入帝后廣場2樓舖位。

專業旅運周五起恢復買賣，惟未見成交。專業旅運現報0.17元，市值約8670萬元。公司於2011年9月上市。

專業旅運指，考慮到目前財務狀況、業務營運，以及香港整體經濟 ，認為出售事項是以合理價格變現該物業價值。該物業原為賺取租 金收入而持有。

公司預期出售會錄得542.5萬元入帳虧損，但可得款項淨額達7,257.5萬元。

全年虧損4531萬元 獲「保就業」補貼逾800萬元

專業旅運上月公布，截至今年3月底全年虧損4531萬元，按年擴大3倍，專業旅運於前一年度虧損1140萬元。

據港府保就業計劃網站，專業旅運（亞洲）企業、專業旅運集團管理、專業旅運3家公司，在首階段保就業計劃，獲得共838萬港元工資補貼，承諾受薪僱員人數共273人。

（第二版更新專業旅運向黃樹雄出售物業）

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