▲ 【新冠疫苗】如何公平分配？專家：成立另一個世衛

新冠肺炎疫情全球大流行，世界衛生組織料新冠疫苗最快在2021年初推出。在多種新冠疫苗研發接連報捷後，如何平均分配新冠疫苗成為焦點。有專家認為，需要成立另一個類似世衛的組織，來協調全球新冠疫苗的分配。

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根據《紐約時報》，有4種新冠疫苗處於快將或正在展開第三階段、即最後階段大規模臨床測試，包括英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）、中國國藥旗下武漢生物製品研究所、北京科興以及澳洲墨爾本梅鐸兒童研究所研發的新冠疫苗。

世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Mike Ryan）指，現時新冠疫苗研發取得「良好進展」（good progress），料最快可在2021年初推出。

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如何平均分配新冠疫苗成為焦點，加拿大、南韓、新西蘭等八國領由上周發表文章，呼籲必須保證全球能夠平等地獲得疫苗。

《美國之音》引述美國外交關係委員會全球健康高級研究員黃嚴忠指，國際社會似乎不同意交由世衛分配疫苗的情況下，尤其是美國已表明不相信世衛，並已啟動退出世衛的正式程序，並會明年退出世衛。

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他認為，最理想的解決方法是各國應成立另一個類似世衛的組織，來協調全球新冠疫苗的分配。

另一方面，世衛周四表示會確保疫苗公平分配，又強調疫苗是為了所有人研發，不是專為富人研發，亦非只為窮人。

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責任編輯：楊心悅