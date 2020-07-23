【數據私隱】Fb Messenger新增「生物保安認證」解鎖功能

▲ 現時，Signal、Telegram及WhatsApp等均設有密碼保護設定，終於Facebook也宣布開放有關功能在其Messenger上，讓用戶使用時可以更安心。

科技發展一日千里，手機功能愈來愈多，除了可以便利日常生活及商業運作外，同時衍生出不少問題。最近美國用家也因為參與一連串示威活動，開始注重即時訊息平台的安全性。現時，Signal、Telegram及WhatsApp等均設有密碼保護設定，終於Facebook也宣布開放有關功能在其Messenger上，讓用戶使用時可以更安心。

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綜合外媒報道，Facebook於日前宣佈為Messenger增加新的私隱和安全功能，用戶可使用生物識別認證設備，包括Face ID或Touch ID來解鎖應用。開啓有關功能後，用戶需要在每次開啟收件箱前再次解鎖手機，令安全性有所提升。用戶同時可以配合自己的需要，設定再次鎖上的時間，由1分鐘到1小時可供選擇。

▲ 開啓有關功能後，用戶需要在每次開啟收件箱前再次解鎖手機，令安全性有所提升。

▲ 用戶同時可以配合自己的需要，設定再次鎖上的時間，由1分鐘到1小時可供選擇。

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Facebook的這項新功能，將有效阻止其他人隨便打開Messenger查看聊天記錄，以免被窺視其個人社交網絡平台的內容。新功能目前已開放予所有iOS用戶，而Android用戶亦將於未來數個月內可以用到。

此外，Messenger還將試驗其他功能，例如為用戶提供更多控制權，讓用戶可以限制發送消息功能，以及將未經批准認證用戶所發送的圖片加上模糊效果，防止用戶接收任何不恰當的資訊內容。

責任編輯：施雯雯