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【滙豐股價】歐央行傳延長銀行停派息要求 滙豐、渣打復派息遙遙無期？

即市財經 11:34 2020/07/23

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歐央行昨日傳出計劃延長銀行禁派股息的要求至明年，市場關注影響會否蔓延至滙豐及渣打。

《路透》報道，歐洲央行有意延長暫停銀行派發股息的要求至明年，消息料下周初宣布。若消息屬實，在香港上市的國際銀行股滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 會否再受牽連、散戶寄望明年復派股息的預期會否落空？

《路透》引述消息人士指，有歐央行官員認為經濟形勢及前景仍然不明朗，未有證據支持銀行應該恢復股息，因此有意將原訂停派股息的要求，由今年10月延長至今年底，歐央行將於未來幾日作出最終決定。

消息拖累本地銀行股今早全線受壓，其中滙豐最新報36.55元，暫跌0.14%，渣打集團最新報43.3元，跌0.46%。

滙豐、渣打屬英資銀行 不受歐央行監管

到底歐洲央行決定會否影響到滙豐、渣打，首先要搞清滙豐及渣打總部其實設在英國，屬英央行管轄範圍，歐央行決定理應不會直接影響到屬英資銀行

但在監管機構的層面，最重視就是監管政策的一致性，避免任何國家或市場，因政策偏離而獲得好處。再者，歐洲及英國同樣在3月起深受新冠肺炎疫情困擾，而相繼封城、禁足限制商業活動等，亦都可以解釋為何英央行3月份會跟隨歐央行，一同叫停當地銀行股息分發。

滙豐早應英央行要求  停今年內所有股息、回購

再回帶歐央行年初帶頭要求銀行停派股息，時為3月27日，當時已有市場人士估計英國短期都會跟隨，而英國審慎監管局（PRA）3日後果然向業界，發出措詞強硬的信件，要求銀行停派包括已除淨的2019年度末期息，促使資本水平強勁的滙豐，亦要因應監管要求而就範。

由上述可見，歐央行的決策其實很有可能會影響到英央行的決定。但值得留意的是，滙豐應英央行要求，其實早已表明會暫停今年首3季的股息派發及股份回購，暫停的時間較歐央行原訂要求更長意味即使今次歐央行延長「禁令」，相信目前對滙豐復派股息的盤算亦不會有太大影響。

而滙豐管理層早前已表明，會在今年全年業績或之前重新檢討股息政策，屆時會綜合考慮疫情影響、股東意見、集團自身的財務表現及資本狀況等。事實上，券商高盛早前就預測，滙豐明年會復派每年0.51美元的股息，而現價並未反映有關利好因素。

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