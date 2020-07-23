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【新冠肺炎】福西警告或無法根除病毒 只可降至低水平

環球社會熱點 12:06 2020/07/23

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華府傳染病專家福西警告，可能永遠都無法根除新冠肺炎病毒。

全球的新冠肺炎疫情持續，多間藥廠加緊進度研發新冠肺炎疫苗。但華府傳染病專家福西就警告，可能永遠都無法根除新冠肺炎病毒，但可透過疫苗等措施，將疫情控制到較低水平。但福西指目前疫情仍未見頂，與美國總統特朗普早前稱病毒將會消失的說法完全不一致。

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美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）周三（22日）指出，新冠肺炎病毒有別於2003年出現的沙士病毒（SARS），人傳人方式的傳播效率極高，又可在人體內引發多種症狀，預料這種病毒將永遠無法根除（eradicate）。

現時全球積極研發疫苗，福西認為如藥廠成功研發有效疫苗，配合良好的公共衛生措施，及一定程度全球的群體免疫，疫情有望於今年或明年降至低水平。

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但特朗普（Donald Trump）周二（21日）曾於白宮疫情通報會表示，美國全國的新冠肺炎患者死亡率，自4月中旬以來下跌了75%，更強調新冠病毒即將會消失，說法與福西完全相反。美媒早前也報道指，特朗普與福西的關係惡劣，特朗普更曾經形容福西「危言聳聽」，指對方過往曾犯數個錯誤。

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責任編輯：何穎兒

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