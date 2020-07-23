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特朗普：民主黨縱容暴力 將派員駐芝加哥等城遏罪案

環球社會熱點 11:44 2020/07/23

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特朗普：民主黨縱容暴力 將派員駐芝加哥等城遏罪案

美國第3大城市芝加哥日前發生槍擊案，15人中彈受傷。總統特朗普（Donald Trump）宣布，派出聯邦人員前往多個民主黨管理的城市，包括芝加哥，嚴打暴力犯罪，尤其槍枝暴力。200名執法人員已獲派進駐堪薩斯市，200人將駐芝加哥。

伊利諾州芝加哥槍擊案發生在周二（21日）晚上，一架越野車經過殯儀館時，向館外民眾開槍，其後喪禮上的人開槍反擊。現場傳出多下槍聲，警方發現約60個彈殼，15人受傷，包括10名婦女。

【美國示威】特朗普越過州長出兵鎮壓示威 合法與否？

【美國示威】「芝加哥差過阿富汗」 特朗普計劃再派兵鎮壓示威

特朗普在白宮表示，將大舉加派聯邦執法人員進駐「深陷暴力犯罪」的社區。他又指摘民主黨的市長和州長縱容暴力浪潮，指「這場流血事件必須結束，這個流血事件將結束」。

華府早前派準軍事部隊至俄勒岡州波特蘭（Portland）處理當地示威引起的暴力事件，引起爭議。因此，有關官員表明，華府今次不會派兵。

【波特蘭示威】特朗普授權軍隊鎮壓 市長促撤離

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在場人士還有司法部長巴爾（William Barr）、聯邦調查局（FBI）和國土安全部（DHS）的首長。巴爾稱，FBI、司法部數個部門、緝毒局（DEA）的執法人員將駐守芝加哥和新墨西哥州的阿爾伯克基（Albuquerque），擴大「傳奇行動」（Operation Legend）。

「傳奇行動」是以4歲男童LeGend Taliferro的名字命名，他上月底在密蘇里州堪薩斯市家中睡覺時被槍殺。

警方數據顯示，芝加哥今年至今發生1640宗槍擊和414宗謀殺，兩項數據均較去年同期增加約50%。官員歸咎於疫情令民眾陷沮喪、經濟困境、幫派打鬥加劇、易獲取槍枝。

特朗普社交帳戶轉發視頻疑讚揚白人主義　其後主動撤回

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記者：韓羚

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