【強制戴口罩】陳肇始：辦公室非公眾場所　戴口罩不遮口鼻屬違例

▲ 陳肇始指辦公室非公眾場所，但如果戴口罩不遮口鼻屬違例。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，市民今日起在所有室內公眾場所要求強制戴口罩，範圍包括商場、街市及所有公共交通交滙處及轉乘站，為期14天至8月5日。食物及衞生局局長陳肇始在電台節目提到強制戴口罩措施對「室內公眾場所」的定義指，任何公眾人士可以去到的地方包括商舖，惟辦公室不包括在範圍內。

陳肇始重申，希望市民能夠做到自律，僱主應要求僱員在辦公室戴口罩，強調按規例戴口罩需要遮蓋口和鼻，否則亦屬違例。

至於室外方面，陳肇始指，目前不強制規定室外地方要戴口罩，這是因為室外空氣較流通，觀察到現在室外的大部分人都戴口罩，如見到有人無戴口罩，市民可以走開，但在室內則未必做到。她又指在室外做運動的人士亦難以戴上口罩。

陳肇始稱，當局會密切留意措施的成效，不排除再增加強制戴口罩的場所，甚至研究室外地方都必須戴口罩。被問到未來會否考慮關閉零售場所，例如商場，陳肇始表示，整個原則和目標就是要減低人流，所以任何措施可以減低人流，都是一個方向，如情況持續嚴峻，不排除推出更嚴厲措施。

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