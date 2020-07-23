【第三波疫情】傳染病專科醫生：政府下一步應考慮「禁足令」

本港昨日新增113宗新冠肺炎確診個案，源頭不明的確診個案上升，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今日出席香港電台《千禧年代》時表示，如果疫情「爆煲」，即公立醫院一二線隔離病床、檢疫中心都已飽和，政府下一步要考慮「禁足令」，不過要預留時間讓市民作準備。

他說，目前本港新型肺炎的不明源頭確診個案上升，等於隱形傳播鏈在社區繼續存在，政府要想辦法追蹤，亦要認真考慮強化現有防疫措施。如果當局認為目前疫情嚴峻，不如將措施「去盡」一點，短痛比長痛好，盡快令疫情緩和，例如全面禁止食肆堂食，包括早、午餐，提高公務員在家工作的百分比，讓私人公司仿效。他又認為，如疫情「爆煲」，即公立醫院一二線隔離病床、檢疫中心都已飽和，政府下一步就要考慮「禁足令」，不過要預留時間讓市民作出準備。

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