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【疫苗概念股】世衛料首批疫苗明年初上市　醫藥股受捧

即市財經 12:16 2020/07/23

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世界衛生組織表示，首批新型冠狀病毒疫苗可望明年初推出供應。

世界衛生組織表示，首批新型冠狀病毒疫苗可望明年初推出供應。醫藥股有資金追捧，復星醫藥 （02196） 半日升5.6%，午收36.5元，盤中高見37.3元，見近兩年高，成交額3.6億元。復星醫藥戰略合作方、德國BioNTech與輝瑞聯合開發的新冠疫苗獲美國政府20億美元採購協議。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠肺炎疫苗應對。本港的疫苗概念股今早逆市造好，國藥 （01099） 半日升3.3%，最新報18.7元，成交額1.7億元。國藥集團董事長劉敬楨談表示，國藥集團已於6月底獲批開始進行國際三期臨床試驗，年底或可上市。

另外，藥明康德 （02359） 升7.3%，午收121.1元；維亞生物 （01873） 升逾6%；康龍化成 （03759） 升近半成；啟明醫療 （02500） 升4.7%。

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