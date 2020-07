【新冠疫苗】世衛：最快2021年初才推首批

新冠肺炎在全球蔓延,全球各地多間藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗應對,外媒報道有4種新冠疫苗處於快將或正在展開最後階段大規模臨床測試。不過,世界衛生組織指,新冠疫苗最快在2021年初,才可能推出首批。

世衛衛生緊急項目執行總監瑞安(Mike Ryan)形容,現時新冠疫苗研發取得「良好進展」(good progress),部份疫苗已進入第三階段測試、即最後階段大規模臨床測試,而且暫未有失敗的情況。

【美國疫情】佩洛西斥特朗普不作為致疫情惡化 應叫「特朗普病毒」

【新冠藥物】治療新轉機?抗炎一氧化氮 SARS也用過

不過,瑞安指:

「實際上,在明年的首季我們才會開始看到人們正在接種疫苗。」

(Realistically it is going to be the first part of next year before we start seeing people getting vaccinated.)

【BNO】申請等至少3個月?英護照署積壓40萬宗申請

【強制戴口罩】英美澳多地早立例 惟專家指難執行

另外,瑞安又指,世衛正在努力擴大獲得潛在新冠疫苗的機會,並幫助增加新冠疫苗的生產。

瑞安表示,新冠疫苗必須保持公平的分配,因為這是全球利益,又稱疫苗不是只給予富人,亦不是只給予窮人的,而是給所有人的。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯:楊心悅