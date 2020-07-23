【新冠疫苗】世衛：最快2021年初才推首批

新冠肺炎在全球蔓延，全球各地多間藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗應對，外媒報道有4種新冠疫苗處於快將或正在展開最後階段大規模臨床測試。不過，世界衛生組織指，新冠疫苗最快在2021年初，才可能推出首批。

世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Mike Ryan）形容，現時新冠疫苗研發取得「良好進展」（good progress），部份疫苗已進入第三階段測試、即最後階段大規模臨床測試，而且暫未有失敗的情況。

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不過，瑞安指：

「實際上，在明年的首季我們才會開始看到人們正在接種疫苗。」

（Realistically it is going to be the first part of next year before we start seeing people getting vaccinated.）

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另外，瑞安又指，世衛正在努力擴大獲得潛在新冠疫苗的機會，並幫助增加新冠疫苗的生產。

瑞安表示，新冠疫苗必須保持公平的分配，因為這是全球利益，又稱疫苗不是只給予富人，亦不是只給予窮人的，而是給所有人的。

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責任編輯：楊心悅