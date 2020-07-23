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【美國制裁】美國鐵路安全聯盟要求制裁中國中車　中車股價微跌

即市財經 10:29 2020/07/23

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中國中車早前被美方列入中國軍方控制名單。

外電報道，美國鐵路安全聯盟去信美國財長姆欽（Steven Mnuchin），要求美國政府動用《國際緊急經濟權力法》制裁中國中車集團，以有意義和永久制裁，保護美國的經濟與國家安全。中國中車早前被美國國防部點名，受中國軍方控制。中國中車 （01766） 今早股價平穩，至上午10時20分，中國中車報3.56元，跌0.3%，成交4940萬元。

中國中車集團現為世界上最大的鐵路客運列車製造商，在美國波士頓、費城、芝加哥和洛杉磯等地，都成功入標取得列車製造合同。美國國防部上月指，將20間中資公司被列入「中國軍方擁有或控制」名，當中包括中車集團、通訊設備巨頭華為、電訊商中移動  （00941）  、中電信  （00728）  、視頻監控設備供應商海康威視（滬：002415）等。

美國鐵路製造商、供應商和鋼鐵工人4年前組成美國鐵路安全聯盟，試圖阻止中車集團快速進入美國的鐵路客運機車市場，認為其具有軍方背景。

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香港股票 經濟 姆欽 鐵路 中國中車（01766） 美國國防部

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