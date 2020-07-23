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11月美國選舉 （上）

即市財經 10:26 2020/07/23

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11月美國選舉 (上)

本來堅持不願戴口罩的美國總統特朗普都在鏡頭前展示自己戴口罩的面貌，而本港則再次收緊限聚令和擴大強制戴口罩的場所範圍，顯示出本港和美國最近的新冠肺炎感染個案回升，情況令人擔憂。

不過，緊貼市場的投資者可能發現市場對新冠肺炎的感染數字已經沒有早前那麼敏感，感染數字大幅回升，但股市並沒出現如三月份般的大跌。這並不是市場已經不再重視疫情，而是市場對疫情已有預測，而且亦有新的焦點 —— 11月的美國選舉，在未來數月主導市場。

根據PredictIt.org的預測，民主黨將在這次選舉中得到壓倒性的勝利，贏得總統﹑參議院和眾議院的勝利。不過，相信大家還沒忘記2016年總統大選，民調預測民主黨的希拉里有90%機會在共和黨特朗普身上取得勝利，結果出來的一刻卻令各方大跌「眼鏡」。因此，我們認為這些民調不可盡信之餘，還有機會誤導大眾，因為投票當日任何事情都有機會發生。

雖然普遍認為共和黨的勝利對股票市場是更有利，但我們想從歷史數據中找出這是否真相。為了分析美國選舉結果對市場的影響，我們先在以下三個層面進行了解。第一，過去經濟衰退中的選舉結果；第二，共和黨或民主黨的勝利對標準普爾500指數的影響；第三，總統和參議院選舉結果的情景分析。

分析結果並非一如普遍認為，但亦有參考之處。由於篇幅有限，我們於下期再詳細分享分析結果。

欄名 : 星級展望

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