歐洲聯盟委員會批港府修例引不穩　港府：針對香港法案違國際法

▲ 港府回應回應歐盟委員會報告，籲客觀持平看待香港。

歐盟委員會及歐盟外交及安全政策高級別代表發表《2019香港年度報告》，指香港政府去年修訂《逃犯條例》引發不穩，對社會及經濟帶來明顯傷害，也評論警方、區議會選舉結果。港府於周四凌晨3時50分回應報告，稱特區事務屬中國的內部事務，任何其他國家都無權直接或間接干預，也不認同報告對香港實行「一國兩制」的評論。

港府又指，「港區國安法」涉國家安全，屬中央事權，是次立法是合憲、合法、合情、合理，並指報告提到個別國家或議會推出針對香港的措施或法案。港府批，這些行徑公然違反國際法，並不符合香港居民和雙邊夥伴的利益。

港府：反修例令港飽受暴力 「真槍襲擊警察」

港府形容，反修例是改善香港與其他司法管轄區移交逃犯及進行刑事事宜相互法律協助的條例草案為前提，但引來暴力困擾，包括「真槍襲擊警察」、毒打持不同意見的無辜市民。

中國內地過去沒與香港有移交逃犯等相關法例，隨「港區國安法」實行，加拿大、英國等地揚言撤回與香港的引渡安排。

港府指，報告似乎聚焦於在港企業面對的政治壓力和干預有所增加，但忽略支持中國見解的企業遭破壞。

港府撐警方執法無死人

港府又指，警方有嚴格的武力使用指引，過去數月的街頭暴力和衝突沒有因為警方行動而引致死亡，反而有一名無辜巿民被暴徒殺害、另一名巿民被嚴重燒傷，還有數以百計的前線警員受傷，推行《禁蒙面法》可讓警方更有效地處理激進示威者的進一步違法和暴力行為。

港府又以引號標示，歐盟報告指去年區議會選舉「和平」地進行，但港府稱，是次選舉接獲的投訴數字是歷年最高，涉及刑事毀壞、暴力行為和恐嚇的投訴達1,458宗，執法機關正調查投訴，港府也會在日後公共選舉中加強預防及執法工作。

聯匯制度堅穩 2300家歐企駐港

港府續指，金融市場和聯繫匯率制度自去年下半年運作如常暢順，有資金穩定流入香港，銀行存款在過去數月不斷增加。股市保持暢旺有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍。現時，聯匯制度有高達4,400多億美元的外匯儲備作為後盾，相當於香港貨幣基礎兩倍多。

港府稱，最新一輪為應對新冠肺炎疫情而推出的紓困措施，總額達到2,900億港元，相當於香港GDP 10%，會繼續善用儲備，刺激經濟並減輕企業和市民的經濟負擔。

最後港府指，2019年有超過2,300間母公司位於歐盟的企業駐港，較兩年前上升7.5%，同時有超過29,000名歐盟公民以香港為家，兩間在港營運的國際學校開辦不同的歐洲課程，呼籲歐盟成員國務實理性，以雙方互惠關係為重。

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