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【軟銀賣ARM】Nvidia據報成軟銀售晶片商ARM唯一洽購對象

即市財經 18:08 2020/07/31

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英偉達擬收購軟銀旗下晶片業務Arm

孫正義旗下、阿里巴巴 （09988） 主要股東軟銀集團，早前考慮出售晶片設計公司ARM或者分拆上市，希望減持部分股權。外電最新報道，美國晶片商英偉達（Nvidia，美：NVDA）有意收購總部位於英國的ARM，並成為唯一跑出的潛在買家。英偉達周五（31日）盤前股價升0.8%，暫報428.1美元。

外電指出，軟銀目標在數周內達成售股協議，若與英偉達商議不成功，會再試尋找新買家。

軟銀在2016年以320億美元收購ARM，近月軟銀在UBER、WeWork投資失利後屢傳賣資產。軟銀近期也不斷加大回購規模，令股價升近20年高位。

外電早前引述消息報道，英偉達最近數周接洽軟銀，提出有意收購ARM，有可能不會提出具約束力的收購建議，也潛在其他買家擬收購ARM。

另外，報道曾指，軟銀曾向蘋果公司（Apple，美：AAPL）兜售，評估其競購ARM的興趣，惟蘋果興趣不大。

軟銀和蘋果曾初步商洽，但蘋果未計劃競購，報道指，蘋果專注硬件和Arm的許可業務，業務模式匹配度低。另外，蘋果一方考慮到，若持有一項供應不同競爭對手的關鍵資產，可能在監管層面引發擔憂。

英偉達今年以來股價累升80%，較早時的市值超過英特爾（Intel，美：INTC），成為美國最大市值晶片股，最新市值達2574.5億美元。

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