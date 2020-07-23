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【軟銀賣ARM】軟銀傳向蘋果兜售晶片商ARM被拒　美資Nvidia洽購（第二版）

即市財經 11:53 2020/07/23

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英偉達擬收購軟銀旗下晶片業務Arm

孫正義旗下、阿里巴巴 （09988） 主要股東軟銀集團，早前考慮出售晶片設計公司ARM或者分拆上市，希望減持部分股權。外電引述消息指，軟銀曾向蘋果公司（Apple，美：AAPL）兜售，惟蘋果興趣不大；另一邊廂，美國晶片商英偉達（Nvidia，美：NVDA）就據報有意收購總部位於英國的ARM，正與軟銀洽商。

軟銀在2016年以320億美元收購ARM，近月軟銀在UBER、WeWork投資欣利後屢傳賣資產。報道指，軟銀近期曾與蘋果公司接觸，評估其競購ARM的興趣。

軟銀和蘋果曾初步商洽，但蘋果未計劃競購，報道指，蘋果專注硬件和Arm的許可業務，業務模式匹配度低。另外，蘋果一方考慮到，若持有一項供應不同競爭對手的關鍵資產，可能在監管層面引發擔憂。

彭博就引述消息報道，英偉達最近數周接洽軟銀，提出有意收購Arm，有可能不會提出具約束力的收購建議，也潛在其他買家擬收購Arm。

英偉達、軟銀及Arm拒絕置評。

英偉達昨美股升約1%，報417.55元，今年以來股價累升76%，較早時的市值超過英特爾（Intel，美：INTC），成為美國最大市值晶片股。

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 輝達（Nvidia，美：NVDA） NVIDIA Softbank 晶片

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