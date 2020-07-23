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【配股潮】信達生物折讓5%配新舊股、大股東套現4.5億元　股價跌4%

即市財經 12:08 2020/07/23

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信達生物創辦人俞德超。

信達生物 （01801） 12個月內第三度配股。信達生物公布，一級配售5620萬股新股，相當於經擴大已發行股本4.02%，配售價50元，較周三收市價折讓4.67%。

信達生物半日跌4%，中午收報50.35元，成交25.8億元。

配售新股以外，主席俞德超及Capital  International  Vendors，二級配售合共3680萬股現有股份，佔已發行股本2.74%。當中，俞德超連同家人減持900萬股，套現4.5億元，合計持股由8.57%減至7.58%；Capital  International  Vendors就減持2780萬股，涉13.74億元，持股由5.83%減至3.61%。

以一級、二級配售合計，信達配股規模達9300萬股，涉資46.5億元。

信達生物表示，一級配售所得款項淨額約為27.88億元，將用於建設蘇州的達伯舒®二期生產設施及與我們增長相匹配的額外產能；為隨著美國研發實驗室擴張而增加的國際臨床試驗需求提供資金；及一般企業用途。

信達生物2018年上市後，先後於2019年10月、2020年2月配股，分別集資23.86億元和23.56億元。

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 配股 配售 減持 信達生物（01801）
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