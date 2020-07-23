【配股潮】信達生物折讓4.67%配新股淨籌近28億　另股東配售減持

▲ 信達生物創辦人俞德超。

信達生物 （01801） 再度配股。信達生物公布，一級配售5620萬股新股，相當於經擴大已發行股本4.02%，配售價50元，較上日收市價折讓4.67%。

信達生物低開3.1%，開報50.8元，成交18.5億元。

另外，股東俞德超及Gloria Bingqinzi Yu（作為Yu Tong Family Irrevocable Trust的受託人）及Capital International Vendors，二級配售3680萬股現有股份，佔已發行股本2.74%。

信達生物表示，一級配售所得款項淨額約為27.88億元，將用於建設蘇州的達伯舒®二期生產設施及與我們增長相匹配的額外產能；為隨著美國研發實驗室擴張而增加的國際臨床試驗需求提供資金；及一般企業用途。

信達生物2018年上市後，先後於2019年10月、2020年2月配股，分別集資23.86億元和23.56億元。

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責任編輯：梁浩碩