【港股市況】內地股市拖累　恒指轉跌25000關爭持（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約30點 道指期貨跌51點（不斷更新）

美股反覆向好，中美關係雖再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗的正面消息，以及白宮考慮臨時延長失業援助，道指升165點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約29點，開報25086點。

傳人行暫停放寬貨幣政策 中美緊張關係升級冀留彈藥

【11：15】騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 撐市，股價齊升2%。

【11：10】大市再度轉升，恒指升約30點，報25089點。

【11：07】中美關係緊張，稀土股中國稀土 （00769） 續升近4%；軍工股中船防務 （00317） 續升6%。

【10：55】重磅藍籌個別發展，騰訊升1.2%；滙豐 （0005） 跌0.4%；中移動 （00941） 跌1.6%；港交所 （00388） 升1.6%；友邦 （01299） 升0.5%。

【10：51】恒指跌約60點，略為跌穿25000關口，報24998點。

【10：41】大市轉跌，恒指跌約8點，報25049點，下試25000關口。

【10：38】A股向下，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌1%。4大內銀中，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別跌0.4%至0.5%。

【10：30】滙豐 （00005） 轉跌，滙豐跌0.4%，低見36.4元。

【10：28】內地股市跌幅擴大，上證跌1.6%；深證跌1.8%；創業板指跌1.3%。港股升幅收窄至38點，報25096點。

【10：16】內地股市拖累，上證、深證跌0.8%，創業板指跌0.3%。

【10：13】恒指升幅再度收窄，恒指最新升不足百點，恒指升87點，報25145點。

【10：12】醫思醫療 （02138） 股價升一成，高見4.71元，醫思醫療公布推出新冠病毒核酸測試。

【異動股】醫思醫療推出新冠病毒核酸測試 股價漲逾一成

【10：08】大市升幅收窄至200點以內，恒指升164點，報25222點。

【10：05】騰訊 （00700） 升2.4%，高見557.5元。中金預測騰訊第二季收入按年增長26%至1,120億元人民幣，非GAPP淨利潤則升21%至284億元人民幣，將騰訊目標價上調近三成至531元，維持「中性」評級。

【騰訊股價】中金升騰訊目標價至531元 現價估值高維持「中性」評級

【10：03】恒指升勢略為回順，恒指升202點。

【09：52】瑞聲 （02018） 升幅進一步擴大，瑞聲升一成五，高見61.5元。

【09：47】思摩爾國際 （06969） 升逾7%。恒指公司昨公布，思摩爾 將被納入恒生綜合行業指數—非必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通新經濟指數，下周一（27日）生效。

【憧憬北水進場】思摩爾急升逾7% 下周一納入恒生綜合大型股指數

【09：47】特斯拉概念股上揚，比亞迪 （01211） 升逾3%；贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%。特斯拉（美：TSLA）收市後放榜，連續四個季度實現盈利。

【美股焦點】特斯拉連續四季實現盈利 股價盤後漲6%

【09：44】恒指重上25300點水平，升267點，報25325點。

【09：36】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.6%；騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 分別反彈2%及3%。

【09：35】恒指早段升幅擴大至約200點，報25260點。

【09：34】瑞聲科技 （02018） 抽升逾12%。瑞聲披露，子公司瑞聲通訊集團引入戰略投資者，截至7月22日與四名戰略投資者簽署《增資協議》，戰略投資者同意增資合計11.5億人民幣，取得增資擴股後約9.58%股權。瑞聲通訊主要業務為提供光學產品及光學解決方案。

瑞聲股價抽升逾12% 光學業務引入4戰略投資者 小米、OPPO各出資4.8億人幣

【09：28】金沙中國 （01928） 績後偏軟，開報30.4元，跌近0.2%，成交119萬元。

【09：26】信達生物 （01801） 低開3.1%，開報50.8元，成交18.5億元。

敏華 （01999） 低開7.6%，開報7.85元，成交8.18億元。

【09：20】恒指高開177點，開報25235點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 齊升逾1%。

【09：15】信達生物 （01801） 公布一級配售5620萬股新股，配售價50元，較上日收市價折讓4.67%。另外，股東二級配售3680萬股現有股份。

【配股潮】信達生物折讓4.67%配新股淨籌近28億 另股東配售減持

【09：14】即月期指開報25140點，升35點或0.1%。

【09：04】人行開展500億元人民幣逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

【08：45】恒指黑期升約30點，25142點；道指期貨跌51點，報26833點。

【08：25】敏華 （01999） 公布，控股股東敏華投資配售最多1.06億股，相當於己發行股本2.8%，配售價每股7.68元，較敏華上日收市價8.5元折讓9.6%。

【配股潮】敏華控股股東折讓9.6%減持最多1.06億股 套現8億

【08：05】金沙中國 （01928） 公布業績，按美國會計準則，金沙中國第2季淨虧損5.49億美元，去年同期為淨收入5.11億美元。經調整EBITDA虧損3.12億美元，相對去年同期經調整EBITDA 7.65億美元。

【藍籌業績】金沙中國第2季經調整EBITDA按年轉虧3.12億美元

【07：30】道指升165點或0.6%，收報27005點，重上27000關；標指收報3276點，升18點；納指收報10706點，升25點。

港股ADR收報25086點，升29點或0.1%。恒指夜期跌12點，收報25093點，高水35點。

道指升165點港股ADR升29點 美滙指數跌穿95

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責任編輯：梁浩碩