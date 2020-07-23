  • 31°C
香港時間 : 2020723日 (四) 10:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股市況】內地股市拖累　恒指升幅收窄至不足百點（不斷更新）

即市財經 10:31 2020/07/23

分享：

【港股市況】恒指黑期升約30點　道指期貨跌51點（不斷更新）

美股反覆向好，中美關係雖再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗的正面消息，以及白宮考慮臨時延長失業援助，道指升165點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約29點，開報25086點。

傳人行暫停放寬貨幣政策　中美緊張關係升級冀留彈藥

【10：30】滙豐 （00005） 轉跌，滙豐跌0.4%，低見36.4元。

【10：28】內地股市跌幅擴大，上證跌1.6%；深證跌1.8%；創業板指跌1.3%。港股升幅收窄至38點，報25096點。

【10：16】內地股市拖累，上證、深證跌0.8%，創業板指跌0.3%。

【10：13】恒指升幅再度收窄，恒指最新升不足百點，恒指升87點，報25145點。

【10：12】醫思醫療  （02138） 股價升一成，高見4.71元，醫思醫療公布推出新冠病毒核酸測試。

【異動股】醫思醫療推出新冠病毒核酸測試　股價漲逾一成

【10：08】大市升幅收窄至200點以內，恒指升164點，報25222點。

【10：05】騰訊 （00700） 升2.4%，高見557.5元。中金預測騰訊第二季收入按年增長26%至1,120億元人民幣，非GAPP淨利潤則升21%至284億元人民幣，將騰訊目標價上調近三成至531元，維持「中性」評級。

【騰訊股價】中金升騰訊目標價至531元 現價估值高維持「中性」評級

【10：03】恒指升勢略為回順，恒指升202點。

【09：52】瑞聲 （02018） 升幅進一步擴大，瑞聲升一成五，高見61.5元。

【09：47】思摩爾國際  （06969） 升逾7%。恒指公司昨公布，思摩爾 將被納入恒生綜合行業指數—非必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通新經濟指數，下周一（27日）生效。

【憧憬北水進場】思摩爾急升逾7%　下周一納入恒生綜合大型股指數

【09：47】特斯拉概念股上揚，比亞迪 （01211） 升逾3%；贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%。特斯拉（美：TSLA）收市後放榜，連續四個季度實現盈利。

【美股焦點】特斯拉連續四季實現盈利  股價盤後漲6%

【09：44】恒指重上25300點水平，升267點，報25325點。

【09：36】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.6%；騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 分別反彈2%及3%。

【09：35】恒指早段升幅擴大至約200點，報25260點。

【09：34】瑞聲科技  （02018） 抽升逾12%。瑞聲披露，子公司瑞聲通訊集團引入戰略投資者，截至7月22日與四名戰略投資者簽署《增資協議》，戰略投資者同意增資合計11.5億人民幣，取得增資擴股後約9.58%股權。瑞聲通訊主要業務為提供光學產品及光學解決方案。

瑞聲股價抽升逾12%　光學業務引入4戰略投資者 小米、OPPO各出資4.8億人幣

【09：28】金沙中國 （01928） 績後偏軟，開報30.4元，跌近0.2%，成交119萬元。

【09：26】信達生物 （01801） 低開3.1%，開報50.8元，成交18.5億元。

敏華 （01999） 低開7.6%，開報7.85元，成交8.18億元。

【09：20】恒指高開177點，開報25235點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 齊升逾1%。

【09：15】信達生物  （01801） 公布一級配售5620萬股新股，配售價50元，較上日收市價折讓4.67%。另外，股東二級配售3680萬股現有股份。

【配股潮】信達生物折讓4.67%配新股淨籌近28億　另股東配售減持

【09：14】即月期指開報25140點，升35點或0.1%。

【09：04】人行開展500億元人民幣逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

【08：45】恒指黑期升約30點，25142點；道指期貨跌51點，報26833點。

【08：25】敏華  （01999） 公布，控股股東敏華投資配售最多1.06億股，相當於己發行股本2.8%，配售價每股7.68元，較敏華上日收市價8.5元折讓9.6%。

【配股潮】敏華控股股東折讓9.6%減持最多1.06億股　套現8億

【08：05】金沙中國  （01928）  公布業績，按美國會計準則，金沙中國第2季淨虧損5.49億美元，去年同期為淨收入5.11億美元。經調整EBITDA虧損3.12億美元，相對去年同期經調整EBITDA 7.65億美元。

【藍籌業績】金沙中國第2季經調整EBITDA按年轉虧3.12億美元

【07：30】道指升165點或0.6%，收報27005點，重上27000關；標指收報3276點，升18點；納指收報10706點，升25點。

港股ADR收報25086點，升29點或0.1%。恒指夜期跌12點，收報25093點，高水35點。

道指升165點港股ADR升29點　美滙指數跌穿95

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：梁浩碩

香港醫思醫療集團（02138） 香港股票 思摩爾國際（06969） 贛鋒鋰業（01772） 比亞迪股份（01211） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 瑞聲科技（02018） 友邦保險（01299） 香港交易所（00388）

下一篇文章

【美國制裁】美國鐵路安全聯盟要求制裁中國中車　中車股價微跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【美股市況】憧憬失業援助派錢　道指升165點（不斷更新）
【美股市況】憧憬失業援助派錢　道指升165點（不斷更新）
【強制戴口罩】周四起室內公眾場所須強制戴口罩、美國返港要持陰性證明　今增105宗本地確診（重點一覽）
【強制戴口罩】周四起室內公眾場所須強制戴口罩、美國返港要持陰性證明　今增105宗本地確診（重點一覽）
【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）
【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）