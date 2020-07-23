【藍籌業績】金沙績後跌近0.7%　第2季經調整EBITDA按年轉虧3.12億美元

▲ 【藍籌業績】金沙中國第2季經調整EBITDA轉虧3.12億美元

金沙中國 （01928） 公布業績，按美國會計準則，金沙中國第2季淨虧損5.49億美元，去年同期為淨收入5.11億美元。經調整EBITDA虧損3.12億美元，相對去年同期經調整EBITDA 7.65億美元。

金沙中國績後偏軟，金沙中國開報30.4元，跌近0.2%，早段一度倒升，高見30.8元，其後再度回落，金沙半日收報30.25元，跌0.7%，成交1.66億元。

期內，淨收益按年減少98.1%至4000萬美元。第二季資本開支達3.82億美元，包括於澳門3.37美元的建造、發展及維修活動。

LVS主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，各市場正處於從新冠肺炎全球大流行逐漸恢復的早期階段，對集團市場的旅遊觀光業消費最終能復甦以及未來增長前景仍然樂觀，又指集團財力將讓集團繼續執行先前宣佈在澳門及新加坡的資本開支項目。

Sheldon G. Adelson又表示，於澳門價值22億美元的資本投資項目 ─ 澳門倫敦人及四季名薈進展維持良好。

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責任編輯：梁浩碩