▲ 道指升165點港股ADR升29點 美滙指數跌穿95

道指升165點

美股反覆向好，中美關係雖再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗的正面消息，以及白宮考慮臨時延長失業援助，道指升165點或0.6%收報27005點，重上27000關；標指收報3276點，升18點；納指收報10706點，升25點。

港股ADR升29點

港股ADR收報25086點，升29點或0.1%。恒指夜期跌12點，收報25093點，高水35點。

原油價格窄幅回落

原油價格窄幅回落，中美緊張關係升級，市場憂慮原油需求前景，加上美國上周原油庫存意外增加逾489萬桶，紐約期油收報41.9美元，跌2美仙；布蘭特期油收報44.29美元，跌3美仙。

美滙指數跌穿95

美滙指數跌穿95，報94.95，跌近0.2%。歐元兌美元升至近兩年高位，觸1.16美元水平，最新報1.1569；美元兌日圓報107.19。

美國10年前債息報0.6厘。

紐約期金升逾1%

中美關係緊張，資金流入金市避險，金價升至9年高，紐約期金收報1865.1美元，升21.2美元或1.2%，現貨金於1868美元水平。

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責任編輯：梁浩碩

