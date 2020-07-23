  • 29°C
香港時間 : 2020723日 (四) 08:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指升165點港股ADR升29點　美滙指數跌穿95

即市財經 07:29 2020/07/23

分享：

道指升165點港股ADR升29點　美滙指數跌穿95

道指升165點
美股反覆向好，中美關係雖再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗的正面消息，以及白宮考慮臨時延長失業援助，道指升165點或0.6%收報27005點，重上27000關；標指收報3276點，升18點；納指收報10706點，升25點。

港股ADR升29點
港股ADR收報25086點，升29點或0.1%。恒指夜期跌12點，收報25093點，高水35點。

原油價格窄幅回落
原油價格窄幅回落，中美緊張關係升級，市場憂慮原油需求前景，加上美國上周原油庫存意外增加逾489萬桶，紐約期油收報41.9美元，跌2美仙；布蘭特期油收報44.29美元，跌3美仙。

美滙指數跌穿95
美滙指數跌穿95，報94.95，跌近0.2%。歐元兌美元升至近兩年高位，觸1.16美元水平，最新報1.1569；美元兌日圓報107.19。

美國10年前債息報0.6厘。

紐約期金升逾1%
中美關係緊張，資金流入金市避險，金價升至9年高，紐約期金收報1865.1美元，升21.2美元或1.2%，現貨金於1868美元水平。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指升159點納指倒跌　港股ADR跌227點
2020/07/22
道指升159點納指倒跌　港股ADR跌227點
金股滙行情 - 道指升8點納指創收市高　港股ADR升209點
2020/07/21
道指升8點納指創收市高　港股ADR升209點
金股滙行情 - 道指上周五跌62點港股ADR升33點　美滙指數跌穿96
2020/07/20
道指上周五跌62點港股ADR升33點　美滙指數跌穿96
金股滙行情 - 道指跌135點港股ADR升177點　現貨金失守1800美元
2020/07/17
道指跌135點港股ADR升177點　現貨金失守1800美元
金股滙行情 - 道指升227點港股ADR升26點 原油價格升逾2%
2020/07/16
道指升227點港股ADR升26點 原油價格升逾2%
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 恒指夜期 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【藍籌業績】金沙中國第2季經調整EBITDA按年轉虧3.12億美元

下一篇文章

【美股焦點】特斯拉連續四季實現盈利 股價盤後漲6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）
【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）
【強制戴口罩】周四起室內公眾場所須強制戴口罩、美國返港要持陰性證明　今增105宗本地確診（重點一覽）
【強制戴口罩】周四起室內公眾場所須強制戴口罩、美國返港要持陰性證明　今增105宗本地確診（重點一覽）
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）