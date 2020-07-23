【美股焦點】微軟季績勝預期 盤後股價高位回吐

科網巨企微軟（美：MSFT）收市後公布，第四財季業績勝預期，雲業務貢獻大 。惟盤後股價高位回吐超2% ; 微軟週三收市漲0.25%，報209.28美元，今年迄今漲幅約34%。

儘管全球爆發疫情，截至6月30日止第四季，微軟每股經調整盈利為1.46美元，仍勝市場預期的1.34美元 ; 集團總收入上升13%，至380.3億美元，好過預期的365億美元。

微軟智能雲業務部門（包括Azure公共雲、Windows Server、SQL Server、GitHub和企業服務），上季雲端業務貢獻134億美元，勝預期的131億美元；個人電腦業務貢獻129億美元，勝預期的115億美元；

包括Office、Dynamics和LinkedIn在內的生產力和業務流程部門，貢獻了117.5億美元的營收，同比增長了6%，但低於預期的119.1億美元。

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