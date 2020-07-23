【美股收市】憧憬疫苗+延失業援助  道指漲165點重上27000關

中美關係再趨緊張，地緣政治風險急升溫，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗又傳來好消息，白宮考慮臨時延長失業援助，均支持美股反覆向好，道指重上27000關。

道指收報27005點，升165點或0.6%；標指收報3276點，升18點；納指收報10706點，升25點。

美國國會就新一輪財政刺激政策進行的談判受市場關注。白宮和參議院共和黨人正討論短期延長失業援助，因國會和白宮似乎不太可能在這項福利失效之前達成更廣泛的刺激協議。知情人士說，可能將額外的失業救濟計劃延長期限至12月，但補助金額由600美元降至400美元。

疫苗股繼續成為焦點，輝瑞（Pfizer，美：PFE）收市漲逾5%，美國政府與輝瑞達新冠肺炎疫苗協議，若輝瑞疫苗經實證後使用在人類身上證明安全、有效，美國政府將向輝瑞購買1億劑新冠肺炎疫苗，作價19.5億美元（約152億港元），並在美國生產及交付。

世界衞生組織(WHO)突發衞生事件項目負責人瑞安(Mike Ryan)表示，預料要到明年初，才能大規模測試新冠病毒疫苗，明年上半年可望在人體正式接種。世衞正在接洽可能成功研發疫苗的公司，確保日後能大量生產疫苗，使全球民眾盡快獲得接種。

社交媒體Snapchat母公司Snap，第2季虧損擴大28%。Snap透露，7月至今收入大增32%，但同時警告今季餘下日子將面對逆風。Snap股價跌6.4%。

電子產品零售商百思買(Best Buy)披露5月2日至7月18日期間，銷售按年升2.5%，若自6月15日店舖重開至今，升幅更達15%，消息刺激百思買股價漲7.8%。

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