【疫情焦點】福西: 病毒難滅絕 紐約州長促強制民眾戴口罩

美國白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)認為，新冠病毒不大可能被滅絕。總統特朗普前一天強調，新冠病毒會消失。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo)促請特朗普簽署行政命令，強制全國民眾佩戴口罩，以阻止新冠病毒擴散。

據美國約翰霍普金斯大學的統計，全球超過1500萬人確診新型肺炎，超過61.7萬人死亡。

美國的確診及死亡個案最多，佔總數超過兩成，超過391萬人確診，超過14.2萬人死亡。加州的確診個案逾40.9萬宗，超越紐約州成為全美最多確診的州份。

福西接受媒體訪問時稱，新冠病毒不像沙士，它的傳染力較強，可導致大量民眾出現廣泛病徵，因此病毒不大可能被滅絕。他又相信，病毒也不大可能變得像流感般，但只要各國做好防疫工作，民眾有較高的免疫比率，仍可望將確診人數維持在一個低水平。

特朗普恢復主持疫情簡報會，呼籲民眾在無法與其他人保持安全社交距離時，戴上口罩。他又說，疫情在當地好轉之前，情況有機會變得更壞。

美國衛生部長阿扎爾表示，與聯邦政府已經與輝瑞藥廠簽署一份生產1億劑新型冠狀病毒疫苗的合同，目前仍在等待疫苗通過安全測試。

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