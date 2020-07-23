【中美角力】美參院委員會通過 禁公務設備下載TikTok

繼美國國會眾議院後，參議院一個委員會周三也通過動議，禁止聯邦政府僱員在工作設備上下載抖音國際版TikTok。

外電引述的國會文件指，由中國字節跳動(ByteDance)擁有的短視頻應用程式TikTok，為北京政府蒐集美國用戶的數據，字節跳動對有關指控加以否認。

有關動議由共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)提出，結果獲參議院國土安全暨政府事務委員會一致通過。

眾議院日前已通過《國防授權法案》修正案，對TikTok作出同類限制。

TikTok以獨特的短視頻，打敗美國本土社媒，獲青少年樂用，有分析指去年美國的TikTok用戶已逾3720萬，現時或已增至5000萬，特朗普政府憂慮此可能成為中國對美國打訊息戰和宣傳戰的武器。

外電消息指，TikTok計劃在未來3年內，在美國增加約10,000個工作崗位。TikTok目前在美國擁有約1400名員工，而今年1月，卻只有不到500人。該公司計劃招聘工程、銷售、內容審核和客戶服務等職位，重點會落在加州、紐約、德州、佛羅里達州和田納西州。

美國白宮官員日前表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式所造成的國家安全風險。特朗普此前亦證實，正考慮封殺TikTok，表明此舉是反擊中國應對新冠疫情不力的眾多措施之一。

TikTok一名發言人日前稱，他們嚴肅對待所有用戶的安全 ; 中國外交部回應稱，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，敦促美方停止鼓吹動用國家機器打壓中國企業。

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