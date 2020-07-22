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小巴菲特Bill Ackman長期看好美股 未減持餐飲酒店零售股

即市財經 23:02 2020/07/22

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有「小巴菲特」之稱的Bill Ackman短期內會先對市場保持謹慎。

美國潘興廣場對沖基金負責人、有「小巴菲特」之稱的Bill Ackman接受外媒訪問時表示，長期看好美國及美股，旗下基金仍持有餐飲、酒店及房地產開發公司，以押注經濟將會復甦，但未來一段時間，將對市場保持審慎。

Bill Ackman稱，沒有做空任何股票，旗下基金對希爾頓酒店（Hilton，美：HLT）、裝修用品零售商勞氏公司（Lowe's，美：LOW）、星巴克（Starbucks，美：SBUX）以及各餐廳品牌的投資配置沒變。

雖然長遠看好市場，但Bill Ackman表示，看淡高槓桿企業，由於經濟重啟需時，負債高的企業將陷入困境，又認為美國聯儲局不會為債務過多的企業提供援助，因在危機期間大機會發生違約或破產，旗下基金亦在高收益債券上建立空頭部位（short position）。

Bill Ackman今年2月時預期疫情對股市的影響將使資產泡沫爆破，斥資2700萬美元進行對沖，押注股市下跌，及後在環球大冧市下成為大贏家，幾乎在股市最低點時進行平倉，於3月23日套現26億美元。

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經濟 美股 股票 巴菲特 星巴克（Starbucks，美：SBUX）

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