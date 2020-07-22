科網股熱潮會否持續？　張華峰：暫已達頂點

▲ 近日科網股大升，但張華鋒依然獨愛港交所（388）

一眾科網股尤其是ATMX連日爆升，直至今日（22日）美國突然要求關閉中國駐休斯敦總領館，收市前急速回調。不少市民可能會問，如果現階段能否追貨趕上浪潮？立法會金融服務界議員張華峰認為，現時高科技股的熱潮已達高點，投資者應小心。

同樣是科網概念股，到底阿里巴巴（09988）和騰訊（00700）哪隻更好？張華峰認為，要視乎政策，以及兩間公司未來有無較大的發展設想，但無論如何，近期兩隻升幅已很大，相信投資者已獲得不錯的回報。如果現時要入市，一向鍾情港交所（388）張華峰謂，無論阿里巴巴還是騰訊升，只要成交量大，港交所都可以獲益。

至於尋求「A+H」同步上市的螞蟻集團（前稱：螞蟻金服），張華峰稱，螞蟻集團落戶香港是好事，證明香港具有金融優勢，包括集資能力、監管系統、銀行體系、法律等方面都具有優勢，大企業都認為香港是一個適合的上市地方。

談及表現低殘的匯控（00005），張華峰認為，這是受政治影響，而非匯豐業績有問題。他稱，英國監管當局故意不派息，影響投資者信心，而美國就滙豐支持「港區國安法」亦稱要進行懲罰，未來不知道美國會如何「攬炒」，現時難言匯豐要繼續入貨還是拋售，但他強調滙豐賺錢能力，及其東南亞業務能力都很好。

美國下令關閉中國領事館，大家都擔心中美角力手尾長，令港股繼續受到衝擊。可是，張華峰認為，美方的做法證明中美關係越來越差，不過他相信，這只是美國總統特朗普因為競選而擺姿態，所以只是關閉休斯頓的大使館，「夠膽的話應該關閉紐約、華盛頓的中國大使館。」