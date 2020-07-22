【美股焦點】牛市完未？技術分析大師Tom DeMark：標指升多7%先見頂

▲ Tom DeMark料標指可升抵3500點

美股反彈多月後，近周走勢漸見反覆，有聲音更認為股市快將見頂。不過，技術分析大師、著有《市場韻律與時效分析（New Market Timing Techniques）》一書的Tom DeMark卻指，標指將升抵3500點水平，然後才見頂，按目前水平計，意味叛有超過7%升幅。

Tom DeMark在接受彭博訪問時表示，隨著市場正嘗試追上納指升幅，標指仍有潛力再衝高，目標水平為3500點，更形容此輪升勢將極為急速，甚至會讓投資者「措手不及（catch people off guard）」。

Tom DeMark的分析深受投資名人歡迎，曾為金融大鱷索羅斯（George Soros）、神級對沖基金經理Steve Cohen提供意見。他採用「動能公式」，以標指最新收市價與四天前的收市價作比較，再配合其他指標用作判決後市方向。

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