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【愛護動物】人類需正視問題！　英國鯊魚膽內含微塑膠和合成纖維

環球政經 22:51 2020/07/22

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有科學家在英國沿海的鯊魚的膽中發現含有由衣物製成的微塑料和合成微纖維。他們檢查了46條鯊魚的腸胃，發現67%的鯊魚體內含有紡織品中常見的微塑料或其他人造纖維，合共含有379枚顆粒。

其他文章：【保護環境】蘋果承諾2030年前　實現100％碳中和

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埃克塞特大學的研究人員帕頓（Kristian Parton）表示，95%的污染物來自漁線和漁網的微纖維，或者是用於製造粘膠、人造魚絲和一次性口罩的合成纖維素。

超細纖維以多種方式進入海洋，包括大型塑料碎片的分解、汽車輪胎脫落的纖維或合成纖維的洗滌。

帕頓指，塑料污染對鯊魚的影響尚未得到充分研究。到目前為止，大多數研究都集中在鯨魚、海龜、海豚和海豹身上。這項研究有助科學家更清楚了解塑料污染如何影響鯊魚，但也引發了進一步的問題，即如果微塑料影響鯊魚肉，人類最終可能會食用了這些纖維。

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撰文 : 梁翠麗

大學 口罩 英國 漁網 海豚 污染

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