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【保護環境】蘋果承諾2030年前　實現100％碳中和

環球政經 22:50 2020/07/22

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蘋果公司（Apple）宣布，計劃在10年內使整體公司業務、製造供應鏈和產品生命週期實現碳中和。要在 2030 年前將削減75％的溫室氣體污染，然後致力尋找減少剩餘25％碳足跡排放的方法，即在2030 年時，每售出一部 Apple 設備，都將達零氣候影響。

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根據蘋果今天發布的《2020 年環境進度報告》，公司在2019年將二氧化碳排放量減少了430萬噸的碳足跡。自公司2015年達到頂峰以來，二氧化碳排放量減少了35％。透過產品設計和回收物料領域的創新，蘋果在 2019 年減少了 430 萬公噸的碳足跡。與11年前相比，其產品現在平均使用的能源減少了73％。

微軟（Microsoft）在2012年以來一直致力實現碳中和目標，並在1月份宣布計劃在2030年成為負碳排放公司。公司還承諾投資10億美元於減碳技術上，以幫助其清除所有二氧化碳。

亞馬遜（Amazon）去年也設定了到2040年實現碳中和的目標。6月，亞馬遜宣佈設立20億美元的新基金，以加速技術開發，幫助企業減少碳排放。儘管做出了氣候承諾，但隨著銷售額的增長，該公司2019年的二氧化碳排放量按年增加了15％。

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撰文 : 梁翠麗

設計 基金 產品 Microsoft Apple Amazon 污染

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