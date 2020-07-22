【港區國安法】不符合BNO資格　都可照居留英國？

《港區國安法》生效後，一直惹起國際間關注。英國政府周三（22日）宣布，明年一月起，英國將會接受BNO持有人及其直系親屬申請「BNO簽證」，此外，英國政府網站公布，英方亦針對無BNO人士而實施類近措施。

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文中指出，英方明白部分人士（1997後出生人士）未必持有BNO，而且未必合符相關資格。英方表明，現有青年流動計劃（youth mobility scheme）符合18至30歲沒有BNO的人士申請，該計劃目前每年有1000個名額。文中指出，港人也將能根據英國新的「PBS」（Points-Based System）評分制度申請到英國，預料會有更廣泛人士會涉及在內。

據資料所顯示，「青年流動計劃」提供最多兩年逗留期，申請者出示經濟證明（1,890英鎊之存款證明），以示有能力在當地逗留，申請費用為244英鎊，也需要在申請中支付醫療保健等附加費。

此外，合資格BNO持有人可在英國境內外申請此簽證，申請者可選擇在英國居留30個月，然後再於到期後，再申請延期居留30個月，又或是申請一次性英國居留五年。值得留意的是，英政府稱是次所提出的條件非常慷概，不要求申請人經過技術測試或是最低收入要求、財政測試等，英政府是正給予一個機會讓合資格人士獲得英國公民身份。他們也不需要到英國前找工作，意味他們可以到當地才開始尋找工作也不是問題。

網站文中又指出，BNO持有人須具備在英獨立生活條件；必須符合當地的犯罪檢查並保持良好品格，還需要支付簽證費，移民、健康等附加費。文中又提醒，BNO持有人需要考慮，到英國紮根是否是正確選擇。