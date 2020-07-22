【內地慘案】索賠不遂　河北父子鐵剷殺兩嫲孫

河北保定市清苑區早前發生一單恐怖殺人案，馬姓男子以鐵剷活活打死一名丁姓婦人，其3歲孫女亦被打至嚴重受傷，目前昏迷在深切治療部救治。

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行兇者的兒子是受僱於婦人的王姓兒子。今年4月，行兇者的兒子跟王姓男子一起駕駛貨車送貨時，在榮烏高速霸州段發生交通意外，二人受傷送院。惟馬姓男子的兒子傷勢較為嚴重，因此其家屬多次向王姓男子索償。王姓男子事後已經為馬姓男子付了4萬元人民幣作醫療費用，惟馬姓一家未滿意賠償金額，多次向王姓男子索賠。

案發當日，行兇者攜同父親到王姓男子家鬧事，先後以鐵剷襲擊王姓男子的母親丁女士的頭部，及後轉移目標向王姓男子的3歲女兒下手，將她打至昏迷。丁女士當場死亡，其孫女則被送院搶救。馬姓男子其後飲農藥自殺身亡，其父親被捕。

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