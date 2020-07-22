【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知

▲ 英國內政部表示，合資格港人及近親最快可於明年一月起申請特別簽證留英。

英國政府於當地時間周三（22日）宣布，合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人及近親，可以於明年1月起申請特別簽證，申請5年期，或先申請2年半之後再續期2年半逗留英國後，再申請居留權。英國政府指，逗留英國期間，申請人可在英國工作或讀書，中小學亦可享有免費教育，但不會獲得社會福利等保障。

申請條件：

英國政府表示，獲得特別簽證，申請人需要：

證明擁有BNO身分但不需持有效BNO護照，（若BNO過期或遺失，亦沒需申請新護照）

居住在香港

在香港或英國當地申請

通過財力證明和肺結核病測試

承諾會學習英語

繳付簽證費用及醫療附加費

BNO持有人的近親包括，配偶或民事伴侶、未婚伴侶、子女（首次申請時未滿18歲），以及其他高度依賴的家庭成員。

詳情請參考：

https://www.gov.uk/guidance/british-nationals-overseas-in-hong-kong

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肺結核病測試：需要證明並沒有患上肺結核病，詳情請參考

https://living-guide.uk/welcome-to-uk/before-arrival/visa-related-prep/tuberculosis-test

醫療附加費：每年為£624，需一次過繳交簽證年期的費用

財力證明：申請人需要證明有足夠財力維持6個月生活

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取得永久居留權條件：

必須在英國居住夠5年，期間任何連續的12個月內，都不得在英國境外逗留超過180日。

以下適用於18至64歲人士（以申請永久居留權當日計算）

通過Life in the UK考試 ，考試內容主要圍繞英國生活知識和歷史

，考試內容主要圍繞英國生活知識和歷史 滿足基本英語能力，可以通過英語考試（如ESOL、IELTS等等）或以英語授課的大學學歷來證明

入藉條件：

必須在取得永久居留權(ILR)後在英國居住夠1年，而且在申請前5年內在英國境外居住的日數不能超過450日，在申請前12個月內在英國境外居住的日數不能超過90日。

家屬簽證：

申請人的家屬，包括同居伴侶、配偶和18歲以下子女，可以申請家屬簽證陪同申請人一同在英國居留

家屬簽證的權利及限制跟BNO簽證相同

如子女已超過18歲而能證明仍需要依靠父母支援生活，可特別申請但需要視乎個案處理

申請詳情：

為網上申請，BNO持有人只需提供照片作識認，如家屬沒有BNO的話則需要提供指紋認證

簽證的權利及限制：

申請人必須為BNO持有人（持有已過期或遺失BNO護照同樣適用），非BNO持有人無權申請

BNO持有人及其家屬在簽證期間可以在英國居留，並且有權工作及讀書

簽證五年期間，即取得永久居留權(ILR)之前，BNO持有人及其家屬無權領取公共福利資源（如失業緩助金、子女津貼等），但可以享用公共教育、醫療等

簽證申請數量並無限額

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