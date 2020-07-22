【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知

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英國政府於當地時間周三（22日）宣布，合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人及近親，可以於明年1月起申請特別簽證，申請5年期，或先申請2年半之後再續期2年半逗留英國後，再申請居留權。英國政府指，逗留英國期間，申請人可在英國工作或讀書，中小學亦可享有免費教育，但不會獲得社會福利等保障。
申請條件：
英國政府表示，獲得特別簽證，申請人需要：
BNO持有人的近親包括，配偶或民事伴侶、未婚伴侶、子女（首次申請時未滿18歲），以及其他高度依賴的家庭成員。
詳情請參考：
https://www.gov.uk/guidance/british-nationals-overseas-in-hong-kong
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肺結核病測試：需要證明並沒有患上肺結核病，詳情請參考
https://living-guide.uk/welcome-to-uk/before-arrival/visa-related-prep/tuberculosis-test
醫療附加費：每年為£624，需一次過繳交簽證年期的費用
財力證明：申請人需要證明有足夠財力維持6個月生活
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取得永久居留權條件：
必須在英國居住夠5年，期間任何連續的12個月內，都不得在英國境外逗留超過180日。
以下適用於18至64歲人士（以申請永久居留權當日計算）
入藉條件：
必須在取得永久居留權(ILR)後在英國居住夠1年，而且在申請前5年內在英國境外居住的日數不能超過450日，在申請前12個月內在英國境外居住的日數不能超過90日。
家屬簽證：
申請人的家屬，包括同居伴侶、配偶和18歲以下子女，可以申請家屬簽證陪同申請人一同在英國居留
家屬簽證的權利及限制跟BNO簽證相同
如子女已超過18歲而能證明仍需要依靠父母支援生活，可特別申請但需要視乎個案處理
申請詳情：
為網上申請，BNO持有人只需提供照片作識認，如家屬沒有BNO的話則需要提供指紋認證
簽證的權利及限制：
申請人必須為BNO持有人（持有已過期或遺失BNO護照同樣適用），非BNO持有人無權申請
BNO持有人及其家屬在簽證期間可以在英國居留，並且有權工作及讀書
簽證五年期間，即取得永久居留權(ILR)之前，BNO持有人及其家屬無權領取公共福利資源（如失業緩助金、子女津貼等），但可以享用公共教育、醫療等
簽證申請數量並無限額
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