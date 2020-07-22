二手業主齊劈價　乍現低市價沽貨潮

新冠肺炎疫情反彈，第三波疫情大爆發，港府再度收緊防疫措施，加上中美關係惡化，香港經濟前景不明朗，不少二手業主「跪低」劈價賣樓，甚至不惜低於市價出貨。

相關文章：內地炒家劈價「六球」沽豪宅 最少加按6,500萬

中原賴昌武說，荃灣西海之戀9座高層C單位，實用面積393平方呎，去年3月放盤，連額外印花稅（SSD）叫價888萬元，及至今年疫情爆發，原業主開始睇淡後市，隨着禁售期剛過，即減價至868萬元放盤，惟本月疫情進一步惡化，劈價至808萬元，終成功沽出單位，實用呎價20,560元，較市價低約4%。

相關文章：投資者疫市怯了 買樓一年即沽 勁蝕170萬

西南九龍方面，市場消息指，GRAND AUSTIN第2A座高層C室，實用面積595平方呎，原叫價1,650萬元放售，近日減價172萬港元，終以1,478萬元連租約易手，低市價約7%。

此外，香港置業張仲賢稱，大角咀形品．星寓高層F室，實用面積390平方呎，原開價750萬元放售，終減價至723.8萬元易手，實用呎價約18,559元，較市價低約5%。

有代理坦言，近期劈價成交多了，但多數業主情願靜觀其變，實際減價不多，更有準買家以疫情為由，連番壓價。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！