【高銀白武士】長實高層馬勵志空降高銀副主席　長實：積極研究高銀財務（第二版）

▲ 高銀金融委任馬勵志出任副主席，明起生效。馬勵志同時為長實的高層。

高銀金融 （00530） 近期陷財務危機，或獲長實 （01113） 出手當白武士。高銀上周披露旗下公司被追債35億元，今晚宣布委任長實高層馬勵志為公司副主席及獨立非執行董事，自周四（7月23日）起生效，將主力為集團提供財務及重組諮詢協助。被問及是否有意充當高銀白武士，長實代馬勵志聲明：「我們會積極研究高銀的財務狀況及負債情況。」

馬勵志現年52歲，目前為長實執行委員會委員兼企業業務發展部總經理。

同時，馬勵志也在長和系內多家公司擔任職務，包括在置富產業信託 （00778） 管理人置富資產管理，以及泓富產業信託 （00808） 管理人泓富資產管理的非執行董事。馬勵志也是和記電訊香港 （00215） 非執行董事黎啟明的替任董事。

高銀表示，馬勵志有權收取高銀酬金每年24萬元。

高銀上周披露，旗下兩家子公司被追討本金連利息合共35億元。高銀當時表示，擬尋求87億元新融資，及繼續出售2018年投得的九龍啟德地皮——第4B區4號地盤，為票據及貸款重新融資。高銀5月宣布出售該地皮，初步代價70.4億元，買家為Top Family Group Limited，預期將自出售事項錄得虧損約25.71億元。

據高銀中期報告，高銀在港持有九龍灣業高銀金融國際中心，寫字樓面積80萬呎、餐飲區面積10萬呎，公司上周稱，寫字樓市值約150億至165億元。

高銀中期報告也指，公司在何文田有兩項物業發展項目，包括持有60%權益的何文田常盛街住宅項目、持有50.1%的何文田站第一期發展項目，分別有樓面面積58.6萬呎和74.3萬呎。

高銀金融上周五（7月17日）起停牌，以待刊發公司內幕消息。

（第二版加入高銀中期報告內容）

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