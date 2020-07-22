【高銀白武士】長實高層馬勵志空降高銀副主席　長實：積極研究高銀財務

▲ 高銀金融委任馬勵志出任副主席，明起生效。馬勵志同時為長實的高層。

高銀金融 （00530） 近期陷財務危機，或獲長實 （01113） 出手當白武士。高銀上周披露旗下公司被追債35億元，今晚宣布委任長實高層馬勵志為公司副主席及獨立非執行董事，自周四（7月23日）起生效，將主力為集團提供財務及重組諮詢協助。被問及長實是否有意充當高銀白武士，長實代馬勵志聲明：「我們會積極研究高銀的財務狀況及負債情況。」

馬勵志現年52歲，目前為長實執行委員會委員兼企業業務發展部總經理。

同時，馬勵志也擔任置富產業信託 （00778） 管理人置富資產管理，以及泓富產業信託 （00808） 管理人泓富資產管理的非執行董事。此外，馬勵志亦擔任和記電訊香港 （00215） 非執行董事黎啟明的替任董事。馬勵志有權收取高銀酬金每年24萬元。

高銀早前披露，旗下兩家子公司被追債，本金連利息合共35億元。集團擬尋求87億元新融資，及出售2018年投得的九龍啟德地皮-第4B區4號地盤，為票據及貸款進行重新融資。

高銀金融上周五（7月17日）起停牌，以待刊發公司內幕消息。

相關文章：

高銀被追債35億復牌挫逾兩成 尋求87億融資、續出售啟德用地

高銀金融中心傳被接管 高銀：確認物業沒有被清盤

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁