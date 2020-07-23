  • 30°C
香港時間 : 2020723日 (四) 21:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【高銀白武士】長實高層空降高銀副主席　馬勵志上任首天即被調職（第四版）

即市財經 21:03 2020/07/23

分享：

高銀金融委任馬勵志出任副主席，明起生效。馬勵志同時為長實的高層。

高銀金融 （00530） 近期陷財務危機，或獲長實 （01113） 出手當白武士。長實高層馬勵志周三（22日）晚才被委任出任高銀金融副主席及獨立非執行董事一天，便被調職。高銀周四傍晚宣布，馬勵志已由獨立非執行董事，調任為非執行董事，即日生效，以便馬勵志能對高銀的財務及重組事宜投入更多時間及參與；意味上任首天便被調職。

高銀上周披露旗下公司被追債35億元，昨晚（7月22日）宣布委任長實高層馬勵志為公司副主席及獨立非執行董事，自周四（7月23日）起生效，將主力為集團提供財務及重組諮詢協助。被問及是否有意充當高銀白武士，長實代馬勵志聲明：「我們會積極研究高銀的財務狀況及負債情況。」

馬勵志在長和系內多家公司擔任職務

馬勵志現年52歲，目前為長實執行委員會委員兼企業業務發展部總經理。

同時，馬勵志也在長和系內多家公司擔任職務，包括在置富產業信託 （00778） 管理人置富資產管理，以及泓富產業信託 （00808） 管理人泓富資產管理的非執行董事。馬勵志也是和記電訊香港 （00215） 非執行董事黎啟明的替任董事。

高銀表示，馬勵志有權收取高銀酬金每年24萬元。

高銀旗下兩家子公司被追討本金連利息合共35億元

高銀上周披露，旗下兩家子公司被追討本金連利息合共35億元。高銀當時表示，擬尋求87億元新融資，及繼續出售2018年投得的九龍啟德地皮——第4B區4號地盤，為票據及貸款重新融資。高銀5月宣布出售該地皮，初步代價70.4億元，買家為Top Family Group Limited，預期將自出售事項錄得虧損約25.71億元。

據高銀中期報告，高銀在港持有九龍灣業高銀金融國際中心，寫字樓面積80萬呎、餐飲區面積10萬呎，公司上周稱，寫字樓市值約150億至165億元。

高銀中期報告也指，公司在何文田有兩項物業發展項目，包括持有60%權益的何文田常盛街住宅項目、持有50.1%的何文田站第一期發展項目，分別有樓面面積58.6萬呎和74.3萬呎。

高銀金融上周五（7月17日）起停牌，以待刊發公司內幕消息。

（第二版加入高銀中期報告內容，第三版更新股價，第四版更新馬勵志調職）

相關文章：

高銀被追債35億復牌挫逾兩成　尋求87億融資、續出售啟德用地

高銀金融中心傳被接管　高銀：確認物業沒有被清盤

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 長實集團（01113） 置富產業信託（00778） 泓富產業信託（00808） 高銀金融（00530） 和記電訊香港（00215）

上一篇文章

【旅遊寒冬】專業旅運以7480萬出售物業改善財務狀況　前獲「保就業」逾800萬補貼（第二版）

下一篇文章

【中美角力】花旗：中國必報復休斯敦領事館關閉　惟中美會避免關係失控
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）
【恒指夜期】道指標指升0.6%　恒指夜期反彈乏力（不斷更新）
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【BNO移民英國】申請BNO港人、近親　申請居留權須知
【恒指夜期】美國失業數據欠佳　美股開市跌恒指夜期跌幅擴至逾百點（不斷更新）
【恒指夜期】美國失業數據欠佳　美股開市跌恒指夜期跌幅擴至逾百點（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【美股市況】憧憬失業援助派錢　道指升165點（不斷更新）
【美股市況】憧憬失業援助派錢　道指升165點（不斷更新）