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【港區國安法】明年一月可申特別簽證赴英居留 過期或遺失BNO一樣有效　

環球政經 21:00 2020/07/22

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《港區國安法》引起港人及國際爭議，英國政府周三（22日）宣布，明年一月起，英國將會接受BNO持有人及其直系親屬申請「BNO簽證」。BNO持有人可在英國境內外申請此簽證，申請者可選擇在英國居留30個月，然後再於到期後後，再申請延期居留多30個月，又或者申請一次性英國居留五年。

相關文章: 【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知

在這五年間，在英港人可工作或就學，但不能領取公共福利，生活五年後，便可申請定居12個月，其後便可申請英國公民身份（即俗稱的5+1）。英國政府又特別提及，申請簽證的BNO持有人無需持有效BNO護照，即使護照已經過期或已遺失，都無需因重新申請新護照，另外，申請者亦要滿足以下條件: 1) 在香港居住的人 2) 需具財政能夠支援在英國生活至少6個月 3) 展示出學英文的意願 4) 需取得英國內政部認可醫務所發出的結核病測試證書（TB Test Certificate）5) 申請人需要繳付費用與繳付健康稅（Immigration Health Surcharge）。

撰文 : 國際組

BNO 簽證 港區國安法 國安法 香港 英國

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