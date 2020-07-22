【疫市營商】疫情拖累　5成港企指數碼轉型被延誤

▲ Workday日前發表報告，發現近半港企認為，在疫情下數碼轉型計劃受阻，而當中最大的障礙在於缺乏數碼技能的人才。

近日本港飽受新冠肺炎疫情困擾，不但為市民的生活帶來不便，更嚴重打擊企業的營運。但所謂「有危就有機」，疫情亦可能是企業加快數碼轉型，以及令到科技應用更普及的契機。不過，解決方案供應商Workday日前就發表報告，發現近半港企認為，在疫情下數碼轉型計劃受阻，而當中最大的障礙在於缺乏數碼技能的人才。

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Workday日前與全球科技巿場研究公司IDC合作，發表《Workday企業數碼靈活度指數》，訪問逾900位亞太區機構人力資源、財務及IT部門的資深商界領袖及高級行政人員，就亞太地區領先企業在新冠肺炎疫情下的營運情況，分析各企業在實現數碼轉型時的關鍵驅動因素和障礙。

面對環球、本地經濟不明朗，近半本港企業（49%）透露，受疫情延誤，企業數碼轉型的步伐減慢；僅有16%受訪企業反而加快數碼化的速度。近九成（89%）受訪企業表示，公司因缺乏數碼敏捷度而難以改動本年度的財務計劃，更有超過五分四（84%）企業反映，公司無法掌握旗下員工的技能水平，難以建立特別工作組以適應疫情下的形勢。

隨着各行業的數碼化步伐不斷加速，企業需要牽涉的資金投放及人才培訓成為港企所面對的重視障礙，而一些未能為員工建立理想環境來培養數碼領導才能的公司將有機會落後於競爭對手。調查報告指出，本港近四分三（74%）企業缺乏數碼技能，故難以在疫情期間充分發揮其數碼敏捷度。79%受訪企業更指，公司只有少於半數員工具備數碼技能和能力；另有近一成(11%)受訪者表示，其機構旗下幾乎沒有任何具備數碼經驗或技能的員工。

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香港寬頻人才及使命總裁陳振宇（CY Chan）表示，科技人才持續短缺的問題無疑令企業在招聘人才時面對不少困難，特別是本港在過去12個月所面對的嚴峻環境。現時數碼化已成趨勢，香港寬頻早前就透過聘請100名上屆及應屆畢業生，為他們提供3個月的學習及工作機會，由老闆級人馬擔任導師，冀助學生在正式投入全職工作前裝備好自己。

▲ 香港寬頻人才及使命總裁陳振宇表示，科技人才持續短缺的問題無疑令企業在招聘人才時面對不少困難，特別是本港在過去12個月所面對的嚴峻環境。（受訪者提供照片）

他又強調，公司重視的並不只是產品的銷售，反而是服務轉型下的顧客體驗，早前亦推出不少逆境同行優惠，並促使大小企業加入支援行列，關懷社會上有經濟困難人士及家庭。

記者：施雯雯