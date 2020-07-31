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如何打敗市場？投資大師倡逆向思考法（訂戶專享）

環球社會熱點 09:55 2020/07/31

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今時今日資訊爆炸，在資訊的海洋中，為吸引注意力，作者難免有嘩眾取寵的傾向，「前所未見」，「有史以來最」等字眼，老是常出現，極端資訊挑動情緒，以至投資者很難作出正確判斷。

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欄名 : 國金好書

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