如何打敗市場？投資大師倡逆向思考法（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/07/31 分享： 今時今日資訊爆炸，在資訊的海洋中，為吸引注意力，作者難免有嘩眾取寵的傾向，「前所未見」，「有史以來最」等字眼，老是常出現，極端資訊挑動情緒，以至投資者很難作出正確判斷。 ... 欄名 : 國金好書 相關文章 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 2020/07/23 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 2020/07/30 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 2020/07/27 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 2020/07/23 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手 2020/07/29 利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手 「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態 2020/07/24 「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態 斯諾登爆料被控危害國家安全 記者：既非英雄也非叛徒（訂戶專享） 2020/07/03 斯諾登爆料被控危害國家安全 記者：既非英雄也非叛徒（訂戶專享） 【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享） 2020/06/30 【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享） 特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享） 2020/06/28 特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享） 宏觀分析 股票 經濟 金融 量化寬鬆 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入