【新冠肺炎保險】宏利香港延長新型冠狀病毒的額外保障期　一文看清保險公司延長保障期（不斷更新）

▲ 本港疫情嚴峻，不斷更新保險公司延長保障期及升級保險產品。

本港第三輪疫情嚴峻，保險行業因應疫情延長針對新型肺炎的額外保障期和升級保險產品。本網持續更新保險公司延長有關保障期限和政策。

綜合多間險企，若確診患上新型肺炎並需住院，額外住院現金保障普遍每日由600至800元不等，個別則以每星期計。此外，更多險企就強制隔離推出額外現金保障。

【宏利香港】（7月22日更新）

因應本港疫情形勢嚴峻，相關保障延長至8月31日，包括全球住院現金保障增加至每日 800元長45日、一筆過特別現金保障（2000元）、免費額外人壽保障（身故賠償22萬元）。

有別於其他險企，宏利同時就強制隔離及確診受保人的家屬，提供一筆過現金保障。

【滙豐保險】（7月22日更新）

滙豐保險宣布，將會延長至今年9月底，即新客戶若確診可獲一筆過2萬元賠償，身故賠償18萬元；現有客戶確診而入院，則可獲每日1000元住院賠償，而保費寬限期延長至180日。

由2月1日開始，所有持有滙豐保險人壽保單客戶及其家庭成員，可免費享有新型冠狀病毒特別保障定的保障，保障期為一年。若客戶確診並需住院，每日住院現金保障1000元、最長45日，以及未來12個月到期保費的寬限期延長至180日。

於今年2月1日至4月30日投保的新保單，客戶及其家人在首個保單年度，可獲窘外診斷保障及身故保障。若確診新型冠狀病毒，可獲一筆過2萬元的賠償；若不幸身故則可獲額外18萬元的身故賠償。

【信諾香港】（7月22日更新）

推出「特設額外保障」，並即時生效至2020年10月31日。

如指定醫保保單持有人確診或懷疑感染「新冠肺炎」，繳交相關保費的寬限期可臨時由30日延長至90日。保單持有人如因未交保費而收到保單終止通知書時，只需於延長繳交保費寬限期的90日內，向客戶服務部提交相關確診或懷疑感染「新冠肺炎」的醫學證明並完成繳交保費，保單即可在豁免健康核保的情況下復效。

信諾香港加推新冠肺炎的額外保障，即日起若信諾醫療償款保險計劃（包括自願醫保系列或醫療保系列）的保單持有人或本地僱員保障計劃成員，若因懷疑或確診感染而需強制隔離（即至少24小時在政府隔離病房、指定的隔離地點或家居隔離），可享額外一次性的2,000元的強制隔離現金保障。

若客戶因新冠肺炎而需接受治療，相關合資格的住院及門診開支，可根據保單持有人或計劃成員的相關保單條款及細則按相關保障項目獲賠償。

「尊尚醫療保」的客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，可獲每日2,000元（最長45日）的住院現金保障。 另外， 該計劃亦提供每日2000元 （每宗隔離最多14日） 的強制隔離現金， 客戶若需住院、入住隔離營或在家隔離，均可獲此保障。

【保誠】（7月22日更新）

由7月1日至7月31日期間，投保任何一份全新保誠個人壽險計劃或全新指定保誠財險個人或團體醫療住院保單而又居於香港，可於2020年9月30日或之前享有以下保障︰

保誠早前宣布，持有效香港身份證、於2月26日或之前持有任何一份生效的保誠醫療或危疾保險計劃、或保誠財險個人醫療或危疾保單的客戶，如今年內非自願性失業連續超過30天，可申請延期繳付保費。

由1月23至4月30日（「保障期」）期間，所有保誠壽險保單的受保人、保誠財險的個人及團體醫療住院保單的受保人/受保員工及家屬，包括現有客戶及新客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日600元、長達45日，無需等候期。

【友邦香港】（7月22日更新）

友邦為社區及客戶延長免費保障至9月30日。

如團體及個人客戶染上新型冠狀病毒而須進行隔離，將提供一筆過「診斷賠償」1.5萬元。另外，全新個人保險客戶可獲發每日700元的「隔離賠償」，最長可達30日。若客戶因染上新型冠狀病毒離世，將獲15萬元「身故賠償」。

另外，友邦香港由2月26日至4月底，為所有港澳清潔工免費提供1.5萬元確診新型冠狀病毒賠償；如因新型冠狀病毒離世，可再獲1.5萬元死亡賠償；保障無須預先登記或投保。

【富通保險】（7月22日更新）

由1月23日至12月31日，所有個人人壽保險及團體人壽保險的現有及全新客戶，保障期內確診新冠肺炎，將一筆過2萬元的診斷保障，需要住院接受醫療必要的治療，提供每周4000元的住院現金保障（最長8周），住院不滿1周按足1周計。

【香港人壽】（7月22日更新）

由即日起至2020年9月30日，現有客戶或於推廣期內成功投保任何一份由香港人壽承保的任何保險計劃的新客戶，若受保人不幸確診患上2019冠狀病毒病，香港人壽將為客戶提供免費額外住院現金保障及 額外身故賠償。

【AXA安盛】（7月22日更新）

安盛由即日起至2020年7月31日，AXA安盛人壽或醫療保單的受保人以及僱員福利住院保單的受保員工及家屬，若確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日700港元、長達45日，無需等候期。

AXA安盛因應疫情可能對客戶的繳費安排造成不便，現特意延長當前生效的個人人壽保單的保費寬限期。就2020年8月31日或之前到期的保費，其保費寬限期將由30天延長至90天（由保費到期日起計算）。

【保泰人壽】（7月22日更新）

保泰人壽延長針對新型肺炎的額外保障期限，由原來的7月31日延長至9月30日。

公司指，住院現金津貼涵蓋隔離時期，若受保人因感染因新型冠狀病毒引起的肺炎，需要住院或屬懷疑個案需要入住隔離宿舍，每人每日獲600元的津貼，上限為30日。公司亦提供全數支付肺部檢測，若因任何呼吸系統問題而獲註冊西醫轉介的肺部Ｘ光檢測，或肺╱胸腔電腦掃描，公司會全數賠償該費用；每位受保人於生效期內可使用一次。

【保柏香港】（7月22日更新）

保柏宣布，特別保障期間延長至8月31日，所有現有客戶，在特別保障期間如不幸確診新型冠狀病毒，並須留院接受醫療所需治療，無論該受保人是否已有住院現金保障，均可即時獲享長達45日的保柏免費額外住院現金保障，金額為每日800元。

保柏表示，承諾保障「新型冠狀病毒」一切住院及相關治療費用：所有客戶如確診新型冠狀病毒而需住院，可根據保單之條款，保障一切住院期間所需的治療費用。如因隔離原因需要入住更高級別的病房，亦可豁免病房級別提升的調整。並稱會簡化理賠手續及程序。

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