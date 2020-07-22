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【配股潮】信達生物抽水40億 敏華大股東套現8億

即市財經 20:27 2020/07/22

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信達生物12個月內第三度配售，圖為信達生物創辦人俞德超。

信達生物 （01801） 擬上市後第三度配股，銷售文件顯示，信達生物擬配售7800萬股，其中4420萬股或57%為新股，其餘3380萬股或43%來自現有股東。信達生物配股每股作價49.8元至50.8元，發行規模達38.84億至39.62億元。

信達生物今日股價跌1.8%，報52.45元，最新配股價相當於折讓3.1%至5.1%。

信達生物2018年上市後，先後於2019年10月、2020年2月配股，分別集資23.86億元和23.56億元。

信達生物今年6月宣布，不再標記「B」（即未有盈利或收入的生物科技股份），公司去年收入約11.4億港元，高於5億元的規定。信達生物周三收市時市值逾700億元。

敏華 （01999） 大股東Man Wah Investments亦配售1.06億股，套現最多8.3億元，配股價7.65至7.82元，較收市價折讓8%至10%，據資料，Man Wah Investments於3月17日披露持股24.68億股，減持後，持股減至23.62億股或62.2%。

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